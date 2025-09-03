Jind News : एसटीएफ ने 25 हजार इनामी हत्यारोपित को किया काबू

गांव खरकरामजी में शराब ठेकेदार हत्या का आरोप

Jind News (आज समाज) जींद। गांव खरकरामजी शराब हत्याकांड में वांछित आरोपित गांव मालवी निवासी रामपाल उर्फ बाबा को स्पेशल टास्क फोर्स हिसार यूनिट ने काबू किया है। आरोपित पर जिला पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। घटना के बाद से आरोपित फरार था। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। एसटीएफ के डीएसपी जोगेंदर सिंह ने बताया कि गत 26 जून को गांव खरकरामजी निवासी शराब ठेकदार वीरेंद्र उर्फ बिंद्र की कार सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।

हत्याकांड में सात लोगों को गिरफ्तार किया था

सदर थाना पुलिस ने गांव महमूदपुर निवासी नवीन की शिकायत पर गांव नगूरा निवासी राकेश उर्फ मिढा, गांव साहनुपर निवासी दीपेंद्र राठी, गांव खरकरामजी निवासी अजय उर्फ निलिमा, गांव साहनपुर निवासी कमल उर्फ कमली, गांव हाट निवासी कर्मपाल व तीन अन्य तथा तीन रेकी करने वालों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने वीरंेद्र हत्याकांड में सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

जिसमें गांव मालवी निवासी रामपाल उर्फ बाबा का नाम भी सामने आया था। घटना के बाद से आरोपित फरार था। जिस पर जिला पुलिस ने 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था। हिसार एसटीएफ टीम ने सूचना के आधार कार्रवाई करते हुए रामपाल को गिरफ्तार कर लिया। जिसे पूछताछ के लिए जींद पुलिस को सौंप दिया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

यह भी पढ़े : Jind News : गोहाना रोड पर डिवाइडर के सौंदर्यकारण पर खर्च होंगे 21 लाख