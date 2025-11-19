Jind News : विशेषज्ञ चिकित्सकों की सर्जरी के लिए लगी नागरिक अस्पताल में डयूटी

Jind News(आज समाज) जींद। आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहे आयुष्मान सर्जिकल अभियान को लेकर हैबतपुर मेडिकल कालेज से नागरिक अस्पताल में सर्जरी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की डयूटी रोस्टर अनुसार लगाई गई है। ऐसे में हैबतपुर मेडिकल कालेज में जाने वाले मरीजों को उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। आयुष्मान पखवाड़े का यह अभियान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

विशेष सर्जिकल कैंप का केंद्र बनाया

जींद जिले में इस अभियान के तहत नागरिक अस्पताल को विशेष सर्जिकल कैंप का केंद्र बनाया गया है। हैबतपुर मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों, जिनमें सर्जन, ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ और अन्य सीनियर चिकित्सक शामिल हैं को यहां तैनात किया गया है। इन डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मेडिकल कालेज में नियमित ओपीडी व परामर्श सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वृद्ध सीताराम ने कहा कि उन्हें हैबतपुर मेडिकल कालेज घर से पास पड़ता है। यहां उपचार के लिए आए तो उन्हें जींद अस्पताल भेज दिया गया है।

तीन दिन में हुई 51 सर्जरियां

नागरिक अस्पताल में जनरल सर्जरी दस हुई। जिनमें गाल ब्लैडर की तीन, हर्निया की तीन व अन्य चार सर्जरियां हुई। इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरी सात हुई। नरवाना नगारिक अस्पताल में 12 सर्जरियां की की गई। इसी तरह 18 नवंबर को जींद अस्ताल में 11 व नरवाना अस्पताल में एक सर्जरी हुई। 19 नवंबर को 10 लोगों का सर्जरी के लिए चयन किया गया। जिनकी सर्जरी प्रक्रिया चली हुई है।

नगारिक अस्पताल के पीएमओ डा. रघुवीर पूनिया ने बताया कि मरीजों के ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक मरीजों को मुफ्त सर्जरी उपलब्ध कराना है। हैबतपुर मेडिकल कालेज में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

