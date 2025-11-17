Jind News : एसपी ने किया जनरल परेड का निरीक्षण

पुलिस कर्मियों की समस्याओं का किया समाधान

Jind News(आज समाज) जींद। पुलिस लाइन में सोमवार को पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने जनरल परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली तथा परेड में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्रेस, अनुशासन, परेड की गुणवत्ता एवं शारीरिक फिटनेस का गहन निरीक्षण किया। इसके पश्चात एसपी ने अर्दली रूम में जाकर विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की तथा उपस्थित पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याएं सुनीं।

पुलिस कर्मियों का सशक्त और अनुशासित रहना ही विभाग की पहचान

अधिकांश समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर ही किया तथा संबंधित शाखाओं को यह निर्देश दिए कि किसी भी कर्मचारी की समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। निरीक्षण के उपरांत एसपी कुलदीप सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों का सशक्त और अनुशासित रहना ही विभाग की पहचान है। जनता के प्रति संवेदनशीलता और कार्य के प्रति ईमानदारी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, समयपालन और जनसेवा की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का नही बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा संचालित ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा उन्होंने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत जिले में अवैध गतिविधियों, फरार आरोपितों, अवैध हथियार धारकों तथा नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

किसानों को पराली न जलाने बारे करें जागरुक

जिससे अपराधिक प्रवृत्तियों पर पुलिस का शिकंजा और अधिक मजबूत हो। सभी प्रबंधक अफसरों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिम्मेवारी के इलाके में किसानों को पराली न जलाने बारे जागरुक करें व अवमाना की सूरत में उचित कानुनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनता के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार तथा बातचीत का आचरण अच्छा रखने कि हिदायत दी।

