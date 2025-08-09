Jind News : बहनों ने दूसरे दिन भी बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर झेली परेशानी

प्रशासन की सख्ती से चली प्राइवेट बसें, दिनभर रही मारामारी, निजी बसों ने 93 फेरे किए मिस

यात्रियों की संख्या को देखते हुए देर रात तक बस सेवा रही बहाल

Jind News(आज समाज) जींद। रक्षा बंधन पर्व को लेकर रोडवेज विभाग द्वारा बहनों के लिए मुफ्त की गई यात्रा दूसरे दिन शनिवार को भी बहनों के लिए परेशानी का सबब बनी रही। शुक्रवार को प्राइवेट बसों ने बसों का संचालन कम कर दिया था। दोपहर 12 बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक हांसी, गोहाना, पुंडरी, असंध, पानीपत, नरवाना रूट पर प्राइवेट बसों के 31 टाइम मिस रहे थे। हालांकि साढ़े तीन घंटे के दौरान जींद से बरवाला रूट पर प्राइवेट बस चालकों के कोई टाइम मिस नही रहा था।

परिवहन समिति की बसों ने 93 चक्कर मिस किए

शनिवार को ऐसा न हो, इसके लिए रोडवेज अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि अगर किसी भी प्राइवेट बस संचालक के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बावजूद इसके शनिवार को दूसरे दिन परिवहन समिति की बसों ने 93 चक्कर मिस किए। परिवहन समिति की बसों ने शनिवार को पानीपत रूट पर 29, असंध रूट पर 10, गोहाना रूट पर 12, नरवाना रूट पर 11, हांसी रूट पर 28, बरवाला रूट पर 03 फेरे मिस किए।

रोडवेज प्रबंधन परिवहन समिति की बसों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरटीए को लैटर लिखेगा। जींद डिपो के महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि शनिवार को दूसरे दिन सभी रोडवेज बसें रूटों पर रही। इससे महिला यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आई है। निजी बसों ने दूसरे दिन भी कई चक्कर मिस किए हैं, जिनकी रिपोर्ट बनाकर आरटीए के पास भेजी जाएगी।

बस अड्डा पर रही महिलाओं की भीड़, पुलिसबल रहा तैनात

शनिवार को पूरा दिन महिला यात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा रहने के कारण संख्या ज्यादा रही। ऐसे में पूरे दिन बस स्टैंड के हर बूथ पर निर्धारित स्थान पर जाने के लिए महिला यात्री काफी संख्या में मौजूद रही। वहीं जो महिलाएं शुक्रवार को भाई को राखी बांधन के लिए गई हुई थी वह शनिवार को अपने घर वापस आई तो दोपहर बाद फिर से बसों के माध्यम से वापस आई। सुरक्षा की दृष्टि से बस अड्डा पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

यह भी पढ़े : Jind News : बेटी के जन्म पर किया कार्यक्रम का आयोजन