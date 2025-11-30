Jind News : सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने टेका धमतान साहिब गुरूद्वारा में माथा

Jind News, आज समाज , जींद। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने रविवार को गुरुद्वारा धमतान साहिब में आयोजित समागम में शिरकत की और गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप माथा टेक कर नमन किया। हरियाणा सिख कमेटी द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें बलिदानी शताब्दी वर्ष को समर्पित तीन दिवसीय भव्य समागम का आयोजन गुरुद्वारा धमतान साहिब में किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा सांसद कुमारी शैलजा को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। शैलजा ने कहा कि समागम में भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की बलिदानी को आज पूरी दुनिया श्रद्धा से याद करती है।

सिख इतिहास और परंपराओं में एक गौरवपूर्ण अध्याय

इसके साथ ही यह कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के गुराई दिवस को भी समर्पित है। जो सिख इतिहास और परंपराओं में एक गौरवपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने हिंद की चादर बनकर पूरे समाज की ढाल का कार्य किया और अपनी शहादत से धर्म एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखा।

धमतान साहिब गुरु तेग बहादुर जी की पावन तपोभूमि रही हैए जहां वे तीन बार पधारे और यहां के विभिन्न स्थलों पर अपनी अनंत कृपा दृष्टि बरसाई। उन्होंने कहा कि धमतान साहिब में जो ऐतिहासिक कुआं स्थित है, वह उन्हीं के समय में बनाया गया था। इसी पवित्र भूमि पर गुरु साहिब ने अपनी कर कमलों से गुरु घर की नींव रखी थी। जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मौके पर उनके साथ बृजेंद्र सिंह सुरजेवाला, सतबीर दबलैन, पार्षद आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे।

