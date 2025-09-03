Jind News : शराब ठेके के विरोध में उतरे सेक्टर 11 वासी

पशुराम चौक के निकट हुडा की खाली जगह में बनाया जा रहा है शराब ठेका

Jind News(आज समाज) जींद। भगवान परशुराम चौक के निकट हुडा की खाली जमीन पर शराब ठेका खोलने के विरोध में बुधवार को सैक्टर 11 के लोगों ने धरना दिया और जिला राजस्व अधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बाद में धरनारत लोग उचाना के विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री से अर्बन इस्टेट स्थित आवास पर पहुंचे और उन्हें भी को मांग पत्र सांैपा। वार्ड 21 की पार्षद संतोष तथा वार्ड 22 के पार्षद सतपाल कुंडू के नेतृत्व में सैक्टर 11 के लोग भगवान परशुराम चौक पर शराब ठेके के विरोध में धरना दिया।

शराब ठेके का निर्माण चल रहा

लोगों का कहना है कि भगवान परशुराम चौक के निकट सैक्टर 11 के सी ब्लाक मे खाली पड़ी हुडडा जमीन को विभाग ने शराब ठेके तथा आहते के लिए दो साल की लीज पर दिया हैं। जबकि चौक पर महिलाएं तथा छात्र व छात्राएं खड़ी होती हंै। यहीं से आना जाना होता है। आसपास के लोग भी सब्जी व अन्य सामान लेने के लिए इसी चौक पर आते हैं। जिस जगह पर शराब ठेके का निर्माण चल रहा है, वह जमीन स्कूल के चिन्हित है।

महिलाओं तथा छात्राओं को परेशानी

भगवान परशुराम प्रतिमा के सामने शराब ठेका खोलने से लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी। साथ ही वहां आने जाने वाली महिलाओं तथा छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होने मांग की कि शराब ठेके तथा आहते का चौक से दूर दूसरे इलाके में खोला जाए। जिसके बाद जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार धरना स्थल पर पहुंचे और मांग पत्र को लिया।

