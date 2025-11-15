Jind News : एसडीएम ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को किया जागरूक    

एसडीएम ने गांव गोसाईखेड़ा, शामलो कलां, ढिगाना व निडाना का किया दौरा

Jind News(आज समाज) जींद। जुलाना के एसडीएम होशियार सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर शनिवार को गांव गोसाई खेड़ा, शामलो कलां, ढिगाना व निडाना का दौरा किया। उन्होंने गांव दर गांव धान उपजाने वाले किसानों से मुलाकात कर फसल अवशेष प्रबंधन करने का संदेश दिया। सभी गांवों में मौके पर जाकर किसानों को पराली यानी धान अवशेष न जलाने बारे और कृषि संयंत्रों का उपयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करने बारे जागरूक किया।

अवशेष जलाना सामाजिक बुराई ही नही बल्कि कानूनी अपराध भी

एसडीएम होशियार सिंह ने बताया कि अवशेष जलाना सामाजिक बुराई ही नही बल्कि कानूनी अपराध भी है और इससे प्रकृति, जमीन तथा मानव जीवन पर अत्यंत गंभीर व प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ-साथ प्राकृतिक प्रदूषण की वजह से मनुष्य भी अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार होता है। लिहाजा फसल व नस्ल बचाने के लिए किसान पराली जलाने से बिल्कुल परहेज करें।

उन्होंने यह भी कहा कि अवशेष प्रबंधन कर सभी किसान एक सभ्य नागरिक होने का भी परिचय दें और समाज के प्रति अपनी सकारात्मक जिम्मेदारी निभाएं। फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा रहे हैं। एसडीएम ने आगे बताया कि फसल अवशेष प्रबंध न करने वाले और अवशेषों को जलाने वाले किसान के खिलाफ नियमानुसार सख्त विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

निर्देशों के अनुपालना सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि पराली जलाने की गतिविधियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कड़ा संज्ञान ले रहा है और न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालना सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रशासन पूर्णतया मुस्तैद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेतों में आगजनी की गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर है।

उन्होंने सभी ग्राम सचिव, पटवारी, चौकीदार, नंबरदार तथा सरपंचों को भी हिदायत दी कि वे अपने-अपने गांव में पराली न जलाने बारे प्रशासन के संदेश की बराबर मुनादी करवाते रहें। दौरे के दौरान एसडीएम होशियार सिंह के द्वारा शामलों कलां गांव के खेत में किसान द्वारा धान के अवशेष में गेहूं बिजाई कर रही मशीन सुपर सीडर तथा खेत में बेलन द्वारा बनाई गई धान अवशेष की गांठों का भी निरिक्षण किया। दौरे के दौरान एसडीएम के साथ खंड कृषि अधिकारी डा. सुरजमल सहित कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं किसान मौजूद रहे।

यह भी पढे : Jind News : बागवानी फसलों की खेती के लिए मिलेगा अनुदान