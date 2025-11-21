Jind News : एसडीएम ने किया नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण

नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण करते हुए एसडीएम।
  • सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं उपचार व्यवस्था की करी समीक्षा

Jind News, आज समाज, जींद। एसडीएम सत्यवान मान ने शुक्रवार को जिला के नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पास स्थित नई सोच नशा मुक्ति केंद्र तथा नरवाना बायपास रोड स्थित बियॉन्ड नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच कर उपचार एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान नई सोच नशा मुक्ति केंद्र में 12 मरीज तथा बियॉन्ड नशा मुक्ति केंद्र में 10 मरीज उपचाररत पाए गए। एसडीएम ने सभी मरीजों से बातचीत कर उनकी स्थिति, उपचार सुविधाओं तथा केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली।

नशा मुक्ति केंद्रों में सभी सीसी टीवी कैमरे पूर्ण रूप से कार्यशील रहें

इस दौरान उनके साथ नोडल अधिकारी (मेंटल हेल्थ) डॉ. संकल्प, सिटी एसएचओ पूर्ण सिंह,  डीएमईओ रवि मलिक तथा समाज कल्याण विभाग से मुकेश सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम सत्यवान मान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा मुक्ति केंद्रों में सभी सीसी टीवी कैमरे पूर्ण रूप से कार्यशील रहें और पिछले एक महीने की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए और स्टाफ  सभी सदस्य नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करें तथा निर्धारित ड्रेस कोड में ही उपस्थित हों। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी फाइलें एवं रिकॉर्ड सही, संपूर्ण और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहें और संबंधित विभागीय अधिकारी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों में पारदर्शिता, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि नशा छोडऩे की प्रक्रिया से गुजर रहे मरीजों को बेहतर वातावरण और आवश्यक देखभाल मिल सके।

