Jind News : सर्वेश रानी जिला प्रधान द रेवेन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की प्रधान मनोनित

Jind News(आज समाज) जींद। पटवार भवन में शनिवार को द रेवेन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का द्विवार्षिक जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पर्यवेक्षक के तौर पर राज्य कोषाध्यक्ष सन्नी पटवारी ने की। पुरानी जिला कार्यकारिणी ने अपना दो वर्ष के कार्य का ब्योरा दिया। राज्य कोषाध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी का गठन किया।

इसमें सर्वसम्मति से सर्वेश रानी को जिला प्रधान, विकास शर्मा को सचिव, पूनम सहसचिव, वरिष्ठ उपप्रधान बलवंत कानूनगो व रविदत्त पटवारी, कोषाध्यक्ष जसबीर पटवारी, उपप्रधान नरेश चहल, विजय शर्मा, सुनील, रमेश पटवारी, लखपत, सतीश पटवारी व मीडिया प्रभारी विकास चहल और ऑडिटर बलवान कानूनगो चुने गए।

कार्य करने का दिया आश्वासन

सभी निर्वाचित सदस्यों को पर्यवेक्षक राज्य कोषाध्यक्ष सन्नी पटवारी ने शपथ दिलाई। सभी निर्वाचित सदस्यों ने अपने कार्य को ईमानदारी से निभाने व संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान सूबे सिंह, नरेश ढांडा, अनिल कानूनगो, वीरेंद्र कानूनगो मौजूद रहे।

