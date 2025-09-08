Jind News : सफीदोंवासियों को दिल्ली के लिए मिली ऐसी बस की सुविधा

प्रदेश सरकार आमजन की सुविधाओं में लगातार कर रही है बढ़ोत्तरी : विधायक रामकुमार गौतम

Jind News(आज समाज) जींद। सफीदों विधानसभा क्षेत्र की जनता को अब दिल्ली आने-जाने में और अधिक सुविधा मिली है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सफीदों बस स्टैंड से दिल्ली के लिए वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस सुविधा का शुभारंभ सोमवार को सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम ने बस स्टैंड परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया।

विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार आमजन की सुविधाओं में लगातार बढोत्तरी कर रही है। इसी क्रम में यातायात की सुविधाओं में और अधिक इजाफा कर रही है। इसी तरह सफीदों से दिल्ली की यात्रा सुखदमय बनाने के लिए उपमंडलवासियों के लिए ऐसी बस की सौगात मिली है। सफीदों विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हरियाणा रोडवेज की यह ऐसी बस सेवा एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा सरकार यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत

अब स्थानीय नागरिकों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों तथा व्यापारियों को दिल्ली जाने के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का विकल्प उपलब्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में सफीदों क्षेत्र को यह नई सौगात मिली है। विधायक ने कहा कि इस सेवा से न केवल यात्रियों को आराम मिलेगा बल्कि समय की बचत भी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी क्षेत्र की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सफीदों बस स्टैंड से सुबह 6:20 बजे होगी रवाना

उल्लेखनीय है कि हरियाणा रोडवेज की यह ऐसी बस प्रतिदिन सफीदों बस स्टैंड से सुबह 6:20 बजे और दोपहर 1:20 बजे दिल्ली आईएसबीटी के लिए रवाना होगी। यह बस वाया पानीपत, समालखा, गन्नौर, मुरथल होते हुए दिल्ली आईएसबीटी पर सुबह लगभग नौ बजे पहुंचेगी और दिल्ली आईएसबीटी से सफीदों के लिए ऐसी बस की यह सुविधा सुबह 9:25 और सायं 4:25 बजे उपलब्ध रहेगी।

इस मौके पर एसडीएम पुलकित मल्होत्रा, नायब तहसीलदार संजय कुमार, रोडवेज विभाग से टीएम नरेंद्र शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सक्षम भाटिया, जिला सचिव सुखदेव राणा, सतीश कुमार सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।