Jind News : रोहतक रोड बना मौत का रास्ता

सड़क पर गड्ढों की वजह से कभी भी हो सकता बड़ा हादसा

Jind News(आज समाज) जींद। रोहतक रोड सड़क पर गड्ढों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क सुधार को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है लेकिन स्थायी समाधान नही हो रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार गोयल ने जींद-रोहतक रोड की खस्ता हालत को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सड़क अब विकास मार्ग नही बल्कि मौत का रास्ता बन चुकी है।

लोग आंदोलन करने पर होंगे मजबूर

लगभग दो किलोमीटर के क्षेत्र में छोटे और बड़े दो हजार से अधिक गड्ढे बन चुके हैं। जिसकी वजह से 24 घंटे हादसा होने का डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि रोहतक रोड पर वाहन चालक जान हथेली पर रख कर सफर करते हैं। क्योंकि हर कदम पर मौत झांक रही है। गोयल ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क की और ध्यान नही दिया गया तो लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।

गोयल का कहना है कि सड़कें किसी शहर की पहचान होती हैं लेकिन जींद की यह सड़क प्रशासन की लापरवाही की पहचान बन गई है। अगर समय रहते सुधार नही हुआ तो किसी भी बड़ी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गोयल के साथ-साथ रोहतक रोड के अन्य नागरिकों ने भी गोयल की इस मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि रोजाना इस सड़क से हजारों वाहन गुजरते हैं और अब लोग इस रास्ते से गुजरने से डरने लगे हैं।

