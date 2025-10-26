Jind News : रोहतक रोड बना खतरे का जाल, पूरा मार्ग खंडहर में तबदील

हादसे, धूल और बीमारी से लोग त्रस्त

जब तक निर्माण कार्य शुरू नही होता तब तक रोजाना पानी का छिड़काव करवाए प्रशासन : राजकुमार

Jind News(आज समाज) जींद। शहर का व्यस्तम रोहतक रोड अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा है। रोहतक रोड अपने गड्ढों की वजह से हादसों का सबब बनता जा रहा है। इसके अलावा सड़क से उठने वाली धूल से आसपास के लोग परेशान हैं और प्रशासन से मांग की है कि जब तक सड़क नही बनती तब तक यहां प्रतिदिन पानी का छिड़काव करवाया जाए।

अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं समाजसेवी डॉ. राजकुमार गोयल ने कहा कि शहर का रोहतक रोड आज खतरे का जाल बन चुका है। कभी आवागमन का प्रमुख मार्ग रहा यह रास्ता अब पूरी तरह से खंडहर मे तबदील हो चुका है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, उड़ती धूल और मिट्टी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यह सड़क अब चलने लायक बिल्कुल नही रही है।

दो किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका

न पैदल यात्री सुरक्षित हैं, न दोपहिया, न चारपहिया वाहन। गोयल का कहना है कि देवीलाल चौक से लेकर रोहतक रोड बाईपास तक करीबन दो किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस रोड पर हर रोज हादसे हो रहे हैं। कभी बाइक सवार गिर जाते हैं तो कभी ऑटो पलट जाती हैं। लोगों का कहना है कि सड़क के टूटने से वे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं। गोयल ने कहा कि यह सड़क इतनी टूटी हुई है कि अब समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बची है। लोग यहां न पैदल चल पा रहे हैं न वाहन से जा पा रहे हैं। यह पूरी तरह से खतरे का जाल बन चुका है।

रोड की जर्जर हालत के साथ-साथ उड़ती धूल और मिट्टी ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। गोयल ने बताया कि हर समय उड़ती धूल के कारण लोगों को सांस की बीमारी हो रही है और इसका असर अब घरों के किचन तक पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि टूटे रोड और धूल की वजह से ग्राहक आना बंद कर चुके हैं जिससे व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है।

रेत के गुब्बार

समाजसेवी राजकुमार गोयल ने प्रशासन से मांग की है कि इस दो किलोमीटर लंबी सड़क को नए सिरे से तुरंत बनाया जाए। जब तक निर्माण शुरू नही होता तब तक अस्थायी रूप से पूरे रोड की रिपेयरिंग करवाई जाए। रोड खंडहर होने की वजह से यहां हर रोज रेत के गुब्बार उड़ रहे हैं। लोग सांस की बीमारी से गस्त हो रहे हैं। ऐसे में जब तक निर्माण कार्य शुरू नही होता तब तक हर रोज इस सड़क पर धूल, मिट्टी रोकने के लिए रोजाना पानी का छिड़काव किया जाए।

यह भी पढे : Jind News : जब तक जल सुरक्षित है, तब तक कल सुरक्षित है : नरेंद्र ढांडा