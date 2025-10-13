Jind News : रोडवेज यूनियन ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन


मांगों को लेकर रोडवेज जीएम को ज्ञापन सौंपते हुए यूनियन नेता।
  • किलोमीटर स्कीम की बसों को कोरोना समय में खड़ी बसों को 40 से 50 करोड़ की पेमेंट करने पर जताया ऐतराज

Jind News (आज समाज) जींद। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा एटंक के राज्य प्रधान निशान सिंह, राज्य महासचिव जयबीर घणघसख् कार्यकारी प्रधान अनूप लाठर, डिपो प्रधान राममेहर रेढू व सचिव नीतीश शर्मा ने सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम की बसों को कोरोना समय में खड़ी बसों को 40 से 50 करोड़ की पेमेंट देकर सौगात देने के निर्णय की यूनियन ने परिवहन मंत्री के नाम पत्र लिख कर जांच की मांग की है। यूनियन नेताओं ने सोमवार को रोडवेज महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि एग्रीमेंट की भी अवहेलना की जा रही है। मुख्यालय के अधिकारी महाप्रबंधकों पर जल्द पेमेंट करने के आदेश बार बार आदेश जारी कर रहे है।

यूनियन माननीय कोर्ट या आंदोलन का रास्ता अपनाएगी

पूरे मामले पर यूनियन ने एतराज जताया है। परिवहन मंत्री महानिदेशक को पत्र लिख कर मामले की जांच करने की मांग की है। सरकार ने समय रहते पूरे मामले निष्पक्ष जांच नहीं की तो यूनियन माननीय कोर्ट या आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। यूनियन नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार चालक व परिचालक से 18-18 घंटे की कठिन ड्यूटी लेकर बहुत कम वेतनमान दे रही है। कर्मचारियों के अर्जित अवकाशों में नियमों के विपरीत बड़ी कटौती की गई है। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले आठ से नौ वर्षों से बोनस नही दिया जा रहा है।

रोडवेज विभाग में चालक,  परिचालक, मैकेनिक, हैल्पर व चौकीदार के हजारों पद खाली पड़े हैं। सरकार भर्ती नही कर रही है। इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। सरकार कर्मचारियों की मांगों को जायज मानकर समझौता तो कर रही है परंतु मानी गई जायज मांगो को लागू नही किया जा रहा है। कर्मचारियों को उनके लंबित लाभ देने के समय सरकार के पास बजट नहीं होता है। परिवहन विभाग के महानिदेशक द्वारा पत्र जारी करके सभी महाप्रबंधकों को 18 मई 2020 से 23 नवंबर 2020 व  तीन मई 2021 से 30 जून 2021तक समय की पेमेंट करने के आदेश दिए हैं।

