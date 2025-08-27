Jind News : कर्मचारियों की समस्या को लेकर जीएम से मिले रोडवेज कर्मचारी

बैठक में भाग लेते हुए रोडवेज यूनियन पदाधिकारी। 
  • वाशिंग अलाउंस में की गई कटौती को वापस लिया जाए

Jind News(आज समाज) जींद। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा 1004 जींद डिपो की बैठक यूनियन कार्यालय में डिपो प्रधान राममेहर रेढू की अध्यक्षता में हुई। मंच संचालन नीतीश शर्मा ने किया। बैठक में विशेष रूप से कार्यकारणी प्रदेश अध्यक्ष अनूप लाठर शामिल हुए। बैठक में डिपो के कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को रखा गया। यूनियन की कार्यशैली को देखते हुए बहुत सारे कर्मचारी अन्य यूनियनों को छोड़कर रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा 1004 में शामिल हुए।

अनूप लाठर और राममेहर रेढू ने कहा कि नए कर्मचारियों के शामिल होने से संगठन को काफ ी मजबूती मिलेगी। सभी सदस्यों को यूनियन में पूर्ण मान सम्मान दिया जाएगा और अब ज्यादा मजबूती के साथ कर्मचारियों के हितों और विभाग हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा। इस दौरान राजकुमार रधाना को डिपो चैयरमेन, बिजेंद्र सांगवान को मुख्य संगठनकर्ता, जगमहेंद्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व रवींद्र पौडिय़ा को संगठन सचिव बनाया गया।

समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया

इसके बाद डिपो स्तर की समस्याओं के लिए महाप्रबंधक से यूनियन प्रतिनिधिमंडल मिला। जिनमें से काफ ी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया और बाकी के लिए जल्दी ही समाधान करने का आश्वासन दिया गया। अनूप लाठर ने कहा कि परिवहन विभाग की समस्याओं और कर्मचारियों की मांगों जैसे वाशिंग अलाउंस में की गई कटौती को दोबारा दिलवाना, वेतन विसंगति दूर करना, 2016 में लगे चालकों को पक्का करवाना व हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों को शीघ्र पक्का करके निगम को भंग किया जाए।

अवकाश में की गई कटौती को दोबारा लागू करवाना,  2002 में लगे चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना, रिस्क भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पुलिस की तर्ज पर तेरहवीं तनख्वा और रिस्क अलाउंस, टीए ओवरटाइम से संबंधित अड़चन दूर करवाना व तकनीकी स्केल से वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतन, पक्की भर्ती करना, स्पेशल इंक्रीमेंट से वंचित कर्मचारियों को उनका लाभ दिलवाना शामिल रहा।

इस अवसर पर जसबीर चहल, मनदीप रेढू, जयभगवान खर्ब, राजेंद्र सोलंकी, सुरेंद्र मलिक,  प्रदीप कुंडू, नरेंद्र शर्मा, सुभाष वैध, भीम सिंह, सुनील खटकड़, राजेश कंडेला,  विजय सिवाच सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

