Jind News : रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा पर किया प्रदर्शन

पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर जताया रोष

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। जींद डिपो में सांझा मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रोडवेजकर्मियों ने जमकर नारेबाजी की।प्रदर्शन से पहले रोडवेज कर्मचारियों ने डिपो प्रधान राममेहर रेढू और अनिल गौतम की अध्यक्षता में रोष बैठक की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब की रोडवेज यूनियन के नेताओं से बात करे और मुकद्में रद्द करते हुए समस्याओं का बातचीत के माध्यम से समाधान करे।

पंजाब सरकार जो किलोमीटर स्कीम को रोडवेज मे लाना चाहती है, उसे वापस ले और रोडवेज कर्मचारियों के रोके गए भुगतान जारी करे और 10 हजार नई सरकारी बसें शामिल करते हुए पक्की भर्ती करें। उन्होंने कहा कि किलोमीटर स्कीम की बसें हरियाणा रोडवेज में फेल हो चुकी हैं। जिसे जनता ने नकार दिया है और परिवहन विभाग को भी आर्थिक रूप से बहुत महंगी पर रही हैं। पंजाब सरकार जल्द से जल्द पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओ का समाधान करे अन्यथा जींद डिपो के कर्मचारी भी आंदोलन में जाने को मजबूर होंगे।

सांझा मोर्चा के राज्य नेता अनूप लाठर, बलराज देशवाल और संदीप रंगा ने कहा कि पंजाब सरकार की दमनकारी नीतियों की हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी निंदा करते हैं और हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारी पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों के साथ हैं। यदि पंजाब सरकार जल्दी ही समस्याओं और मांगों का समाधान नही करती है तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा शीघ्र ही बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा।

