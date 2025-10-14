Jind News : रिद्धिमा कौशिक ने लगातार तीसरी बार वल्र्ड कप पर जमाया अपना कब्जा

उज्जबेकिस्तान किक बॉक्सिंग वल्र्ड कप में रिद्धिमा कौशिक ने जीता एक गोल्ड, दो सिल्वर व एक ब्रॉज मेडल

Jind News (आज समाज) जींद। बांगर के भौंगरा गांव की बेटी अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग खिलाड़ी रिद्धिमा कौशिक ने उज्जबेकिस्तान में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर वल्र्ड कप पर अपना कब्जा जमाते हुए भारत के लिए एक गोल्ड, दो सिल्वर व एक ब्रॉज मेडल जीत प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम में शामिल रिद्धिमा कौशिक 25 सदस्यीय हरियाणा की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। जिसने सात अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक उज्जबेकिस्तान में आयोजित किक बॉक्सिंग वल्र्ड कप के फाइनल राउंड में दूसरे देशों के खिलाडिय़ों को पटकनी देते हुए भारत की धाक जमाई।

प्रदेश एवं देश का रोशन

भारतीय खिलाडिय़ों के कड़े मुकाबले व बेहतर प्रदर्शन के चलते इस प्रतियोगिता में भारत छठवें स्थान पर रहा हैं। समाज सेवी दादा ओमप्रकाश शर्मा भौंगरा ने कहा कि उनकी पोति रिद्धिमा कौशिक निरंतर किक बॉक्सिंग में पदक जीत कर परिवार, क्षेत्र, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर रही है। बेटी ने साबित कर दिया कि बेटे की तरह बेटी भी अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। कभी भी उनके परिवार ने बेटा, बेटी में फर्क नहीं समझा है। हर किसी को चाहिए कि वो बेटियों को भी बेटे की तरह खेल में आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित करें।

पिता सुरेंद्र कौशिक ने बताया कि उज्जवेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किक बॉक्सिंग वल्र्ड कप में 46 देशों के खिलाडिय़ों ने भाग लिया था। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 25 खिलाडिय़ों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए बेहतर प्रदर्शन किया। रिद्धिमा कौशिक का यह लगातार वल्र्ड कप पर तीसरा कब्जा है। इससे पहले भी रिद्धिमा कौशिक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और दो साल पहले उज्जबेकिस्तान में आयोजित की गई वल्र्ड कप किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर चुकी है।

रिद्धिमा कौशिक अब एशियन गेम्स जीतने के लिए पसीना बहाएगी

उनकी बेटी किक बॉक्सिंग में एशियन गेम्स में भारत को एक नंबर स्थान पर देखना चाहती है। अब वह एशियन गेम्स जीत भारत का परचम लहराएगी। कोच संतोष थापा ने बताया कि रिद्धिमा कौशिक ने इस बार उज्जबेकिस्तान में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 60 किलोग्राम से कम वजन भार की लाइट कॉन्टेक्ट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल व किक लाइट प्रतियोगियों में सिल्वर मेडल जीत भारत का नाम रोशन किया।

इसी तरह 55 किलोग्राम वजन भार से कम किक लाइट में सिल्वर व लाइट कॉन्टेक्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खिलाडिय़ों के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारत इस प्रतियोगिता में छठवें स्थान पर रहा। वल्र्ड कप में मेडल जीतने के बाद रिद्धिमा कौशिक अब एशियन गेम्स जीतने के लिए पसीना बहाएगी।

