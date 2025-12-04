Jind News : पेजयल सप्लाई से बढ़ रहे रोगों पर कालोनीवासियों ने जताया रोष

By
Rohit kalra
-
0
29
Jind News : पेजयल सप्लाई से बढ़ रहे रोगों पर कालोनीवासियों ने जताया रोष
रोष जताते हुए काजियान मोहल्ला निवासी।
  • पेयजल स्पलाई में क्लोरिन की मात्रा की करवाई जाएगी जांच : एक्सईएन

Jind News, आज समाज , जींद। काजियान मोहल्ला में पेजयल सप्लाई से बढ़ रहे रोगों को लेकर वीरवार को कालोनीवासियों ने रोष जताया। कालोनीवासियों का कहना था कि उन्हें जो पेयजल सप्लाई मिल रही है, उसमें क्लोरिन की मात्रा बहुत अधिक है। जिससे वो किडनी के रोगों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं कालोनी में कोई घर ऐसा नही है जहां बच्चे, वृद्ध और बड़े बीमार न पड़ रहे हों।

इसके अलावा महिलाओं व पुरूषों के बाल तक इस पानी को पीने से उडऩे लगे हैं। कालोनीवासियों ने चेताया कि जल्द ही कालोनी की पेयजल सप्लाई लाइन पाइप को नही बदला गया और सप्लाई को ठीक नही किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

पाइप लाइन को बदला नही गया

काजियान मोहल्ला निवाीस निमिष, अरूणा, सोनिया, गर्व, तमन्ना, बबली आदि ने बताया कि वो कालोनी पिछले कई महीनों से अधिक क्लोरिन युक्त पानी की सप्लाई आ रही है। जिससे वो रोगों की चपेट में आ रहे हैं। कालोनी की जो पाइप लाइन है, उसे बदलने के लिए कहा गया था लेकिन पाइप लाइन को बदला नही गया। इसके अलावा पानी की बदबू को रोकने के लिए क्लोरिन की मात्रा को बढा दिया गया।

जिससे कालोनी में अधिक क्लोरिन युक्त पानी की सप्लाई आ रही है। इस पानी को पीने से आंखों, त्वचा और श्वसन तंत्र में जलन, बालों का रूखापन और बालों का रंग फीका पडऩे जैसे रोगों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। क्लोरीनयुक्त पानी पीने से बाल भी झडऩे लगे हैं। वहीं क्लोरीन कपड़ों के रंगों को भी फीका कर रहा है। कालोनीवासियों ने कहा कि मामले को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया गया था। तब कहा गया था कि पेयजल सप्लाई पाइप लाइन को बदल दिया जाएगा ताकि अगर कहीं लीकेज है तो गंदा पानी साफ पानी के साथ मिल कर न आए।

अधिक मात्रा में क्लोरिन युक्त पानी स्पलाई

पाइप लाइन को बदलने की बजाए उसी पाइप लाइन को दुरूस्त कर दिया गया और अधिक मात्रा में क्लोरिन युक्त पानी स्पलाई किया जाने लगा। कालोनीवासियों ने चेताया कि जल्द ही उनकी पेयजल सप्लाई पाइप लाइन को नही बदला गया तो वो ठोस कदम उठाने को मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।

जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन भानू प्रताप ने बताया कि अगर पानी की स्पलाई में क्लोरिन की मात्रा ज्यादा आ रही है तो वो तुरंत प्रभाव से इसकी जांच करवाएंगे। कालोनीवासी भी उनसे आकर मिल सकते हैं। पेयजल सप्लाई को लेकर किसी तरह की परेशानी कालोनीवासियों को नही आने दी जाएगी।

यह भी पढ़े : Jind Accident : बारातियों की कार पेड़ से टकराई, दुल्हे के भाई तथा भाभी की मौत