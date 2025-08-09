Jind News : जिलाभर में धूमधाम से मनाया रक्षा बंधन का पर्व

दिनभर गूंजते रहे राखी के गीत, जमकर हुई बाजार में खरीदारी

Jind News(आज समाज) जींद। जिलेभर में भाई व बहन के प्यार का प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस बार रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया नही था तो पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहुर्त था। ऐसे में बहनों ने अपने भाइयों को निसंकोच होकर राखी बांधी। बहनों ने अपनी भाइयों को तिलक लगा कर मुंह मीठा करवाया और राखी बांध कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने जहां बहनों को उनकी रक्षा का वचन दिया वहीं उपहार भी दिए। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखियां बांध कर भाइयों को मिठाई खिलाई।

दूर-दराज के क्षेत्र से भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए पहुंचे। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। भाई-बहन के प्यार के प्रतीक रक्षा बंधन पर बाजारों में भी पूरा दिन रौनक नजर आई। रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया।

मिठाइयों की दुकानों पर भीड़

बालिकाएं व महिलाएं भाइयों की कलाई सजाने के लिए राखियां खरीदने को बाजार में निकली। बाजार में अच्छी खासी खरीददारी हुई। राखी के साथ-साथ मिठाइयों की दुकानों पर खासी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने भाइयों का मुंह मीठा करवाने के लिए स्पैशल तौर पर घेवर व मावे की मिठाइयां खरीदी। वहीं बहनों को उपहार देने के लिए भाइयों ने बाजार से कपड़े व अन्य उपहार खरीदे, जिसके चलते बाजार में खासी रौनक नजर आई।

