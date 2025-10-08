Jind News : रेलवे रोड पर हुआ अंधेरा ,नहीं जल रही स्ट्रीट लाइटें

कभी भी हो सकती है बड़ी वारदात

Jind News (आज समाज) जींद। पटियाला चौक स्थित रेलवे रोड पर लाइटें न जलने के चलते रात के समय यहां से गुजरने वाले यात्रियों को जान हथेल पर लेकर चलना पड़ रहा है। एसीआई बैंक से लेकर दवा फैक्टरी तक सड़क किनारे लगी लाइटें पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में यहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। हालांकि जब तक दुकानें खुली रहती हैं तब तक तो रोशनी रहती है व यात्रियों व वाहन चालकों को गुजरने में कोई परेशानी नही होती है। जैसे ही यहां दुकानें बंद होती हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है तो यात्रियों को कोई भी वारदात होने का भय सताता रहता है।

क्योंकि रात के समय अधिकतर रेल यात्री अपने घरों के जाने के लिए इसी रेलवे रोड का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे में यहां रात के समय अंधेरा छाए रहने के चलते कोई भी आसानी से वारदात को अंजाम दे फरार हो सकता है। स्ट्रीट लाइट ठीक करवाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को अवगत करवाया है लेकिन लाइटों को दुरूस्त नही करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी वारदात का इंतजार रहा है। जब वारदात होगी, तब प्रशासन जागेगा और यहां लाइटें जलेंगी।

रेलवे रोड शहर के मुख्य मार्गों में से एक

पटियाला चौंक स्थित रेलवे रोड शहर के मुख्य मार्गों में से एक है। इस रोड पर रेलवे जंक्शन होने के चलते दिन भर रेल यात्री इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहां एसबीआई बैंक सहित कई अन्य प्रतिष्ठान व दुकानें भी मौजूद हैं। राहगीरों को रात के समय कोई परेशानी न हो इसके लिए यहां स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं लेकिन इनमें से आधी स्ट्रीट लाइटें जलती हैं और आधी नहीं। 40 क्वार्टर मोड पर तो ये लाइटें बिल्कुल भी नहीं जलती हैं। जिससे यहां से गुजरने वाले यात्रियों व आसपास रहने वाले लोगों को भय के साये में रहना पड़ रहा है।

दिन और रात दोनों समय रेल यात्री इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे ही दिन छुपता है तो यहां अंधेरे का साम्राज्य हो जाता है। पहले भी अंधेरे का लाभ उठा कर यहां लूटपाट और छीना छपटी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। बावजूद इसके यहां बंद स्ट्रीट लाइटों को ठीक नही करवाया जा रहा है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्ट्रीट लाइटों को दुरूस्त करवाया जाए और ये लाइटें नियमित रूप से जलें इसके पुख्ता प्रबंध किए जाएं।

