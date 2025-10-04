Jind News : पांच दिन से लापता जींद का छात्र पुलकित सिंगला हांसी में मिला

बच्चे को सकुशल पाकर परिवार में खुशी की लहर

Jind News(आज समाज) जींद। पिछले पांच दिन से लापता जींद के डीएवी स्कूल का 17 वर्षीय छात्र पुलकित सिंगला आखिरकार हांसी में शुक्रवार देर रात को सकुशल मिल गया है। पुलकित के मिलने की खबर से परिवार, समाज और शहर में राहत की लहर दौड़ गई है। दो दिन पहले पुलकित को बरवाला में देखा गया था, जहां सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ एक संदिग्ध व्यक्ति भी दिखाई दिया था। यह फुटेज सामने आने के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई थी।

29 सितंबर को डीएवी स्कूल पढऩे गया था

मामले को गंभीरता से लेते हुए अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार गोयल ने मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई थी। बच्चे को सकुशल पालकर परिजन बेहद खुश हैं। गौरतलब है कि न्यू हाउसिंग बोर्ड जींद निवासी एडवोकेट नवीन सिंगला का बेटा पुलकित गत 29 सितंबर को डीएवी स्कूल पढऩे गया था। जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। पुलकित उस समय स्कूल यूनिफॉर्म में था। परिवार की शिकायत पर जींद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और विभिन्न स्थानों की सीसी टीवी फुटेज खंगालनी शुरू की।

शुक्रवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक जो पुलकित जैसा दिखता है हांसी में देखा गया है। जींद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और पुलकित को अपनी सुरक्षा में ले लिया। देर रात पुलिस पुलकित को लेकर सिविल लाइन थाना जींद पहुंची तो और वहां पिता नवीन सिंगला ने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे।

बच्चा अभी सदमे में

शनिवार को राजकुमार गोयल ने बताया कि बच्चा अभी सदमे में है और पूरी जानकारी नही दे पा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलकित ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की। उसे खाना तक नहीं दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोयल ने जींद के एसपी से मांग की है कि पुलिस यह स्पष्ट करे कि बच्चा किस लोकेशन से और किन हालातों में मिला, संदिग्ध व्यक्ति कौन था, पुलकित को कहां से उठाया गया और उसका मकसद क्या था। मामले की गहनता से जांच की जाए।

