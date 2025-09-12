Jind News : प्राची सैनी ने नेशनल तलवारबाजी (फेंसिंग) चैंपियनशिप में जीता दोहरा पदक

उत्तराखंड में हुआ था प्रतियोगिता का आयोजन

Jind News(आज समाज) जींद। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नेशनल कैडेट (अंडर-17) नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन आठ सितंबर से 14 सितंबर तक किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में जींद की बेटी प्राची सैनी ने दोहरे पदक जीत कर फिर से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया।

चैंपियनशिप आयोजन के तीसरे दिन प्राची ने तलवारबाजी के फॉयल इवेंट के एकल वर्ग के सेमीफाइनल मैच में महाराष्ट्र की खिलाड़ी को हरा कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया और आयोजन के चौथे दिन हरियाणा की तरफ से खेलते हुए टीम इवेंट में चंडीगढ़ की टीम को फाइनल में हरा कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया।

अब तक 40 से 45 पदक किये अपने नाम

फॉयल इवेंट में 26 राज्यों के 500 से 600 चयनित खिलाडिय़ों ने भाग लिया। प्राची तलवारबाजी की एक होनहार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। कम उम्र में ही नेशनल लेवल के अब तक 40 से 45 पदक अपने नाम कर चुकी है। प्राची पांच बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई चैंपियनशिप और वल्र्ड चैंपियनशिप में भारत देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अबतक प्राची अपनी आयु वर्ग में खेलते हुए कई बार नेशनल चैंपियन बन चुकी हैं और अपने से उच्च आयु वर्ग में खेल कर भी बहुत सारे नेशनल मेडल हासिल किए हैं।

पदक प्राची और उसके प्रशिक्षकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम

इस जीत पर प्राची के पूरे परिवार और उसके स्कूल डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्राची के पिता प्रवीण कुमार सैनी ने बताया कि उसके पदक और जीत प्राची और उसके प्रशिक्षकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इसके प्राइमरी कोच दीपक और दिनेश ने काफी मेहनत की है।

सोलह वर्षीय प्राची पिछले डेढ़ वर्ष से खेलो इंडिया के बैनर तले विजयी भारत स्पोट्र्स अकादमी संस्कारधाम अहमदाबाद में प्रशिक्षण ले रही है और वहां के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत और लग्न से अगले पड़ाव की तैयारी में लगी हुई हैं। प्राची के आवास पर शहरवासियों ने परिवार को बधाई दी और परिवारवालों ने भी मिठाई खिलाकर लोगों का अभिवादन किया।

