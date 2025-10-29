Jind News : गुम हुए 45 मोबाइलों को तलाश पुलिस ने मालिकों के हवाले किए

मोबाइल पाकर मालिक हुए खुश, बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत 7.15 लाख

Jind News(आज समाज) जींद। जिला में अलग-अलग लोगों के गुम हुए 45 मोबाइलों को पुलिस ने तलाश कर उनके मालिकों को सौंपा है। गुम हुए मोबाइलों की कीमत लगभग सात लाख 15 हजार रुपये है। गुम हुए मोबाइल वापस पाकर फोन मालिक खुश नजर आ रहे थे।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) से गुम हुए मोबाइलों के लिए शुरू किया जा चुका है। जींद पुलिस की साइबर सुरक्षा शाखा ने आम जनता के गुम हुए 45 मोबाइल फोन तलाश कर बुधवार को उनके असल मालिकों के हवाले किया। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह द्वारा मोबाइल मालिकों को ये मोबाइल सौंपे हैं।

मोबाइल की कीमत लगभग सात लाख 15 हजार रुपये

जो व्यक्ति अपने मोबाइल लेने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नहीं आ पाए, पुलिस द्वारा उनके घर जाकर उन्हे मोबाइल दिए गए। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी के संबंध में मिली शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए जींद साईबर सुरक्षा इंचार्ज उप निरीक्षक अनमोल के नेतृत्व में सिपाही अनिल कुमार ने एक अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 तक के जींद जिले से गुम हुए 45 मोबाइल फोन की तलाश की है। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग सात लाख 15 हजार रुपये है।

साइबर सैल को आम जनता के गुम हुए मोबाइल को बरामद करने के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। जिस पर साइबर शाखा द्वारा आम जनता के गुमशुदगी के फोन को सर्च करके उनके असल मालिक को कार्यालय में बुला कर उनके सुपुर्द किया जाता है।

गुमशुदगी की रिपोर्ट करने व मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल शुरू

अक्सर लोगों की लापरवाही से मोबाइल गुम हो जाते हैं, मोबाइल के गुम होने की सूचना तुरंत पुलिस को और संबंधित कंपनी जिसका सिम कार्ड प्रयोग किया जाता है को दें ताकि आपके मोबाईल का कोई दुरुपयोग ना कर सके। अपना गुमशुदा मोबाइल फोन मिलने पर आमजन बहुत खुश हुए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट करने व मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल . सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को शुरू किया जा चुका है। अब आमजन घर बैठे भी इस पोर्टल पर अपनी मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकता है।

यह भी पढे : Jind News : खेत में बने कमरे में आग लगने से दो किसान जिंदा जले