Jind News : पुलिस ने मकान पर छापेमारी कर 72 किलोग्राम पटाखे बरामद किए

Jind News (आज समाज) जींद। सफीदों स्थित गीता कालोनी में सीआईए स्टाफ ने मकान पर छापेमारी कर 72 किलोग्राम बम पटाखे बरामद किए हैं। शहर थाना सफीदों पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ एक्सपलोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

सीआईए स्टाफ सफीदों को सूचना मिली थी कि गीता कालोनी निवासी राहुल ने अपने घर बम रखे हुए है। जबकि जींद एनसीआर में है ओर बम, पटाखों पर सरकार ने बैन लगाया हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने राहुल के मकान पर छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान मकान से तीस पेटी बम, पटाखे बरामद हुए। जिनका वजन 72 किलोग्राम पाया गया। शहर थाना सफीदों पुलिस ने दीपक के खिलाफ एक्सपलोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। शहर थाना सफीदों प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी कर 72 किलोग्राम बम बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है।

