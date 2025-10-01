Jind News : दशहरा पर्व पर रावण दहन को लेकर पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

अर्जुन स्टेडियम, रेलवे जंक्शन ग्राउंड के पास रहेगी विशेष नाकाबंदी : एसपी कुलदीप सिंह

Jind News (आज समाज) जींद। जिला पुलिस ने जिला में दशहरा पर्व के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा दृष्टि के मध्यनजर सर्तकता बढा दी गई है। कड़ी सुरक्षा को लेकर जिला के सभी रावण दहन स्थलों में डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके अलावा पुलिसकर्मी अर्जुन स्टेडियम, रेलवे जंक्शन के मैदान पर लगाई गई है। नरवाना व सफीदों में दो-दो प्लाटून और उचाना व गढ़ी में एक-एक प्लाटून सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं। इस दौरान सभी थाना प्रबंधक अपने अपने क्षेत्रों में रावण दहन के मौके पर तैनात रहे ंगे। दशहरा स्थलों के चारों तरफ पुलिस कर्मी तैनात किए गए है।

रावण के पुतले की ऊंचाई 50 फूट

जींद शहर में दशहरा पर्व पर वीरवार को को अर्जुन स्टेडियम और रेलवे जंक्शन ग्रांउड में रावण के कुनबे का दहन किया जाएगा। अर्जुन स्टेडियम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा मुख्यअतिथि होंगे। यहां रावण के पुतले की ऊंचाई 50 फूट रहेगी और मेघनाथ के पुतले की हाइट 45 फूट रखी गई है। खास बात यह है कि इस बार रावण की गर्दन घुमती दिखाई देगी। पुतलों में आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा। पुतलों पर करीब एक लाख 20 हजार रुपये खर्च आया है। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार कुंभकरण के सींग लगाए गए हैं। आंखे लाल रहेंगी जो अंधेरा होने पर चमकेंगी।

पुतलों में आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा। पुतलों पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च आया है। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान मेले का भी आयोजन किया जाएगा। कलाकारों ने रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को फाइनल टच दे दिया है। वीरवार दोपहर तक पुतलों को स्थापित कर दिया जाएगा।

असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी

एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि जिला में तैनात सभी पीसीआर व पुलिस राईडर, इवीआर की गाडिय़ां, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां व एक रिकवरी वैन को असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी पर लगाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दुर्गा शक्ति टीम एवं महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इनके अलावा जिला की सभी सीआईए स्टाफ की टीम सादे कपडों में शरारती तत्वों पर निगरानी रखेंगें।

बाजारों और मेलों पर पुलिस की विशेष नजर

एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि भीड़भाड़ वाले बाजारों, मेलों और प्रमुख स्थलों पर विशेष गश्तए नाकाबंदी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। राइडर व ईआरवी वाहन, थाना व चौकी की गाडिय़ां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मेला ग्राउंड, धार्मिक स्थलों और मुख्य बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कि गई है तथा सादे कपड़ों में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की निगरानी डयुटीयां लगाई गई हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था कि गई है। जिससे नागरिकों के आवागमन में कोई रुकावट ना आए । इसी प्रकार जिले के उपमंडल नारवाना, सफीदों और उचाना ओर जुलाना में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कि गई है तथा सबंधित प्रबंधक अफसरों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए है तथा सभी उपमंडल स्तर पर पुलिस राजपत्रित अधिकारियों कि डयुटीयां लगाई गई है।

साइबर निगरानी बेहद जरूरी : एसपी

त्यौहारों में अफवाह फैलाने वाले व तनाव पैदा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और ग्रुप्स पर साइबर सेल की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि त्यौहारों की खुशियां तभी दोगुनी होंगी, जब हम सब मिलकर शांति, भाईचारे और सुरक्षा के साथ इन्हें मनाएं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी थाना, हेल्पलाइन नंबर 112 या कंट्रोल रूम में दें।

