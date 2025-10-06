Jind News : राजस्व विभाग के पटवारियों तथा कानूनगो ने काली पट्टी बांध किया कार्य  

नौ अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर मांगों को लेकर देंगे सांकेतिक धरना

Jind News (आज समाज) जींद। द राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को मांगे न माने जाने के विरोध में पटवारियों तथा कानूनगो ने काली पट्टी बांध कर कार्य किया। इस दौरान पटवारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिला प्रधान सूबे सिंह व राज्य कोषाध्यक्ष सन्नी डागर ने कहा कि नौ अक्टूबर को पटवारी तथा कानूनगो सांकेतिक धरना देंगे।

उन्होंने बताया कि गत सात जनवरी को सीएम नायब सैनी ने नवनियुक्तपटवारियों को प्रशिक्षण अवधि में पूरा वेतन, प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि मानने, प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ साल की बजाने एक साल करने की घोषणा की थी। बावजूद इसके उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नही किया है। जिस कारण नवनियुक्त पटवारिया की परीक्षा लेना भी संभव नही हो पा रहा है।

आगामी रणनीति बना कर आदोलन शुरू

सरकार को कई बार लिखा गया है लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नही मिला। अब ऐसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को पटवारियों तथा कानूनगो ने विरोध में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया है। नौ अक्टूबर को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नोटिफिकेशन जारी नही करती तो पटवारी तथा कानूनगो काली दिवाली मनाएंगे। जिसके बाद आगामी रणनीति बना कर आदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

