Jind News : अभिभावकों ने सरकारी स्कूल पर जड़ा ताला

अभिभावकों तथा स्कूल मुख्यिा के बीच हुई नोंकझोंक, चला आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला

खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंच खुलवाया स्कूल से ताला

Jind News(आज समाज) जींद। विश्वकर्मा कालोनी स्थित शहीद हवा सिंह राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बच्चों को सुविधाएं न मिलने से गुस्साए परिजनों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। भिभावकों का आरोप था कि स्कूल में पढ़ाई चौपट हो चुकी है। छात्रों की सुविधा भी नही दी जा रही है। आखिरकार शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर ताला खुलवाया।

स्कूल में सुविधा के नाम पर कुछ नही

विश्वकर्मा कालोनी तथा आसपास इलाके के अभिवावक मंगलवार को सुबह स्कूल में पढऩे वाले बच्चों के साथ कालोनी स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला पहुंचे और गेट पर ताला जड़ दिया। स्कूल स्टाफ तथा छात्र स्कूल के बाहर खड़े रहे। अभिवावकों को कहना था कि स्कूल में सुविधा के नाम पर कुछ नही है। दो कमरों तथा छप्पर के नीचे स्कूल को चलाया जा रहा है। जिसमें पहली से पांचवी तक 131 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हंै। गर्मी से बचने के लिए स्कूल के छप्पर में दो कूलर रखे गए थे। उन्हें भी अध्यापक उठा कर घर ले गए।

बच्चों को मिड- डे मील भी पूरा नही दिया जा रहा है। खेलते समय छात्रों को चोट लग जाती है तो परिजनों को बताया नही जाता। स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से नही करवाई जा रही है। स्कूल स्टाफ का अभिभावकों को लेकर व्यवहार ठीक नही है। एसएमसी कमेटी में भी स्टाफ अपने लोगों को रखते हंै। अभिभावको तथा स्कूल मुखिया के बीच नोंकझोंक भी हुई और एक दूसरे पर आरोप लगाए। अभिभावकों ने स्कूल को दो शिफ्टों में चलाने की मांग की।

स्कूल गेट पर ताला लगा कर सरकारी कार्य में पहुंचाई गई बाधा

स्कूल पर ताला जडऩे सूचना पाकर खंड शिक्षा अधिकारी राजपाल देशवाल मौके पर पहुंचे और अभिभावकों को समझा बुझा कर गेट से ताला खुलवाया। उन्होंने कहा कि ताला लगाना समस्या का समाधान नही है। कोई समस्या है तो अधिकारियों को शिकायत दी जा सकती है। स्कूल के मुखिया प्रेम ने बताया कि कुछ लोग स्कूल के माहौल को बिगाडऩा चाहते हैं। जिसके चलते ताला लगाया गया है। स्कूल में कूलर वे किराये पर लेकर आए थे। जिस पर उन्हें वापस कर दिया गया।

स्कूल गेट पर ताला लगा कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। जिसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी राजपाल देशवाल ने बताया कि अभिभावकों के साथ बातचीत के बाद स्कूल से ताला खुलवा दिया गया है। बच्चों को किसी तरह की परेशानी नही आने दी जाएगी।

