Jind News : बेटी के जन्म पर किया कार्यक्रम का आयोजन

पूरे प्रदेश की खापों के प्रतिनिधि, थुआ तपा के 21 गांवों से पहुंचे कार्यक्रम में लोग

Jind News (आज समाज) जींद। 19 साल बाद परिवार में बेटी का जन्म होने की खुशी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कालीरामन खाप के उप प्रधान सुरेंद्र की शादी के 19 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म पर पूरे गांव का न्योता देने के साथ-साथ प्रदेश में जितनी भी खापें है उनको निमंत्रण दिया गया। सुरेंद्र ने बताया कि 19 साल के बाद बेटी हुई है जिसकी खुशी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बेटा.बेटी में कोई फर्क नहीं समझते है। बेटी के जन्म पर खुशी है। 19 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ। पांच साल पहले भाई के बेटे को गोद लिया था।

बेटे से भी ज्यादा बेटी के जन्म पर खुशी है। बेटी का नाम भूमि रखा है। सुरेंद्र ने बताया कि थुपा तपा के 21 गांव है पूरे गांवों का न्योंता है। प्रदेश में जितनी भी खापें है उनको निमंत्रण दिया गया। कालीरामन खाप का न्योंता है वो किसी भी प्रदेश में हो। बेटी के जन्म पर इस तरह के कार्यक्रम से समाज में अच्छा संदेश जाएगा।

बेटी हमारे लिए भाग्य वाली

बेटी के जन्म पर भी बेटे के जन्म की तरह कार्यक्रम करना चाहिए। बेटी हमारे लिए भाग्य वाली है। पूरा भाईचारा बेटी के जन्म पर एकत्रित हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि सुरेंद्र द्वारा बेटी के जन्म पर जो कार्यक्रम किया है उसका संदेश पूरे समाज में जाएगा। बेटी के जन्म पर आसपास के गांव में कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखा था।

बेटी आज बेटों से कम नहीं है। युवाओं को चाहिए कि वो रूढिवादी सोच को दूर करते हुए परिवार में बेटी होने पर खुशी मनाए। आप्रेशन सिंदूर में बेटियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। बेटियों को शिक्षाए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना चाहिए।

