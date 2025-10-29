Jind News : चोरी की गई आठ बाइकों के साथ एक गिरफ्तार

अदालत ने आरोपित को जेल भेजा

Jind News (आज समाज) जींद। बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को सीआईए स्टाफ जींद ने काबू किया है। गिरफ्तार किए गए बाइक चोर से चोरीशुदा आठ बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

जींद निवासी सोनू ने 19 दिसंबर 2024 को को सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकातय में बताया था कि उसकी बाइक को गांव पिंडारा के निकट से चोरी कर लिया है। पुलिस ने सोनू की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सीआईए स्टाफ जींद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जींद निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में प्रदीप ने अलग-अलग जगहों से चोरी की गई आठ बाइकों को बरामद किया।

अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

बरामद की गई मोटरसाइकिलों को नियमानुसार कब्जे में ले पुलिस ने आरोपित सोनू को अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सोनू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बुधवार को बताया कि चोरीशुदा आठ बाइकों के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। चोरी, नशा, साइबर फ्रॉड या किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

