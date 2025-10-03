Jind News : 14.600 किलो ग्राम गांजा पत्ती के साथ एक चढ़ा पुलिस हत्थे

सोमनाथ मंदिर के पीछ सीआईए ने गांजा के साथ पकडा

Jind News (आज समाज) जींद। सोमनाथ मंदिर के पीछे एक व्यक्ति को सीआईए स्टाफ ने काबू कर उसके कब्जे से 14 किलो 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है। शहर थाना पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि ओम नगर निवासी रवि नशीले पदार्थों का करोबार करता है। वह सोमनाथ मंदिर के पीछे से नशीले पदार्थ लेकर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मंदिर के पीछे निगाह रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति कट्टा उठाए आता दिखाई दिया। जब व्यक्ति को रोक कर कट्टे की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे उसमे गांजा पत्ती बरामद हुई।

पहचान ओम नगर निवासी रवि के रूप में हुई

जिसका वजन 14 किलो 600 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ओम नगर निवासी रवि के रूप में हुई। शहर थाना पुलिस ने रवि के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। शहर थाना के जांच अधिकारी कमलदीप ने बताया कि गांजा पत्ती के साथ पकड़े गए आरोपित से नशे के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।

