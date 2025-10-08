Jind News : सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर

सड़क पर लावारिस पशु से टक्कर से बचने के फेर में हुआ हादसा

Jind News(आज समाज) जींद। बडा बीड वन में पुराना हांसी रोड पर सड़क पर आए पशु से टक्कर से बचने के फेर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे गंभीर हालात में पीजीआई रोहतक रेफर किया है। शहर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया।

वाल्मीकि मोहल्ला भिवानी रोड निवासी अमित (23) उसका दोस्त अजय बीती देर रात बाइक महर्षि वाल्मिकी शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद बाइक पर पटियाला चौक से वाया टेंडरी मोड पुराना हांसी रोड से देवीलाल चौक की तरफ आ रहे थे।

पुलिस ने हालातों का लिया जायजा

बड़ा बीड़ वन में रेलवे ओवरब्रिज के निकट अचानक बाइक के सामने अचानक लावारिस पशु आ गया। टक्कर से बचाने के फेर बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक डिवाइर से जा टकराई। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। जबकि अजय की गंभीर हालात देख पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया।

पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई सुमित ने बताया कि उसका भाई रेडीमेड दुकान पर कार्य करता था। महर्षि वाल्मिकी जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हो कर अपने दोस्त के साथ घर वापस लौट रहा था। रास्ते में सड़क पर लावारिसपशु के कारण हादसा हो गया। जिसमे उसके भाई की मौत हो गई। जबकि उसके साथी गभीर रूप से घायल हो गया। रोहतक रोड चौकी प्रभारी जसबीर ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया गया है।

रोडवेज बस की टक्कर से व्यक्ति की मौत, मामला दर्ज

गांव बहादुगढ़ हैचरी में रहने वाला सुदीप गांव के बस अड्डे पर सड़क को पार कर रहा था। उसी दौरान तेजरफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। जिसमें सुदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल सुदीप को उपचार के नागरिक अस्पताल सफीदों ले जाया गया। जहां पर उपचार के दौरान सुदीप की मौत हो गई।

घटना की सूचना पाकर सदर थाना सफीदों पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। सदर थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर फरार रोडवेज बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

