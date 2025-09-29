Jind News : नवरात्र की सप्तमी पर मां भगवती के दर्शन के लिए जंयती देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

भव्य मेले का हुआ आयोजन, जागरण में झूमे श्रद्धालु

Jind News (आज समाज) जींद। जयंती देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र की सप्तमी के मौकेपर सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भगवती की पूजा अर्चना की और सुखद भविष्य की कामना की। इससे पहले रविवार रात को मंदिर परिसर में मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में जींद से भाजपा विधायक एवं डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा के बेटे रूद्राक्ष मिड्ढा ने शिरकत की और मां का आर्शीवाद प्राप्त किया। जयंती देवी मंदिर में सोमवार को अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी।

दिन निकलते-निकलते मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा हो गए तथा चारों तरफ मां भगवती के जयकारे गूंजने लगे। यह क्रम रात तक जारी रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मंदिर के सामने कई बार जाम की स्थित बन गई। दिनभर श्रदालुओं का आवागमन पूजा अर्चना के मदिर परिसर मे लगा रहा।

महिलाओं की टोलियां भजन गाते हुए दर्शन के लिए आए

दुर्गा सप्तमी को देखते हुए रविवार शाम ही मंदिर परिसर तथा बाहर छोटी दुकानें सज गई थी। जिसमें बच्चों के खिलौने तथा प्रसाद था। मेले में महिलाओं तथा बच्चों ने जम कर खरीददारी की। श्रद्धालुओं को मां भगवती के दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ा। देवी के दर्शन के लिए दूरदराज से महिलाओं की टोलियां भजन गाते हुए दर्शन के लिए आए। मां भगवती के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तथा मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी।

