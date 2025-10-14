Jind News : एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वीसी को सौंपा ज्ञापन

सीआरएस विश्वविद्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की मांग

Jind News(आज समाज) जींद। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर कुलपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कुलपति ने कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना पड़ता है अन्य जिलों में

एनएसयूआई विश्वविद्यालय अध्यक्ष जयदीप सिंधु ने बताया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्र व छात्राओं और स्टाफ को पासपोर्ट बनवाने के लिए जींद से बाहर अन्य जिलों में जाना पड़ता है। जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। यदि विश्वविद्यालय परिसर में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाता है तो विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और युवाओं को विदेश अध्ययन, रोजगार व अन्य अवसरों के लिए आवश्यक दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे।

विश्वविद्यालय में ही पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होने से समय भी बचेगा और स्टाफ व छात्रों को विश्वविद्यालय में ही सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें दूर भी नही जाना होगा। पासपोर्ट बनने की उपलब्धता से हर छात्र यहां आसानी से पासपार्ट बनवा सकेगा। कुलपति प्रो. रामपाल सैनी ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि इस विषय पर संबंधित विभागों से चर्चा कर विश्वविद्यालय स्तर पर पहल की जाएगी। इस अवसर पर आशीष मलिक, रविंद्र बडौदा, मंजीत खोखरी, सचिन राठी, सोनू साहू समेत और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

