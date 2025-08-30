Jind News : उत्तर भारत स्तरीय युवक, युवती परिचय सम्मेलन सात सितम्बर को जींद में

800 से ज्यादा युवक युवतियां करवा चूके है पंजीकरण

अग्रवाल समाज के महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर : राजकुमार गोयल

Jind News(आज समाज) जींद। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा द्वारा आगामी सात सितंबर को महाराजा अग्रसेन स्कूल जींद में उत्तर भारत स्तरीय विवाह योग्य अग्रवाल युवक व युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार गोयल ने बताया कि यह आयोजन समाज का एक ऐतिहासिक महाकुंभ होगा।

जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों से हजारों अग्रबंधु जुटेंगे। गोयल ने बताया कि सम्मेलन को लेकर सभी 22 जिलों में अध्यक्षों के नेतृत्व में समितियां कार्यरत हैं वहीं साथ ही हरियाणा व आसपास के राज्यों में प्रचार के लिए 450 संयोजकों की टीम सक्रिय है। इस सम्मेलन में आज तक 800 से ज्यादा युवक युवतियां अपने पंजीकरण करवा चुके है। पंजीकरण एक हजार से भी ज्यादा पार होकर एक रिकार्ड बनाएगा।

उद्देश्य समाज में रिश्तों की बढ़ रही समस्या को दूर करना

इस परिचय सम्मेलन में सैंकड़ों पंजीकृत युवक व युवतियां मंच पर आकर अपने जीवन साथी के चयन हेतु परिचय देंगे। सम्मेलन में विभिन्न प्रदेशों से समाज के राष्ट्रीय नेता व अनेकों अतिथिगण शिरकत करेंगे। इस परिचय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में रिश्तों की बढ़ रही समस्या को दूर करना है। इस परिचय सम्मेलन से जहां नई पीढ़ी को सुरक्षित व वैवाहिक मंच उपलब्ध होगा वहीं यह सम्मेलन समाज के रिश्तों को मजबूत करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा। गोयल ने बताया कि परिचय सम्मेलन के आयोजन की सफलता के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में अध्यक्षों के नेतृत्व में समितियां कार्यरत हैं।

राज्यों में प्रचार के लिए 450 संयोजकों की टीम सक्रिय

वही साथ ही हरियाणा व आसपास के राज्यों में प्रचार के लिए 450 संयोजकों की टीम सक्रिय हैं। सम्मेलन के लिए पूरे उत्तर भारत में 20 मुख्य सलाहकार काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अग्रवाल समाज की महिला विंग व युवा विंग अपने स्तर पर परिचय सम्मेलन को कामयाब बनाने में जुटी हुई हैं। जहां महिला विंग कॉलोनी कालोनी जाकर विवाह योग्य प्रत्याशियों का डाटा इक_ा कर उनके अभिभावकों से मिलकर रजिस्ट्रेशन करवाने में जुटी हैं वहीं युवा विंग ने प्रचार का जिम्मा अपने हाथ में लिए हुआ है।

अग्रवाल समाज के प्रदेश महासचिव रामधन जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सावर गर्ग, कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि इस परिचय सम्मेलन को कामयाब बनाने को लेकर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी पिछले छह महीने से पूरजोर तैयारियों पर है। इस मेहनत का ही नतीजा है कि इस बार का रजिस्ट्रेशन रिकार्ड तोड़ेगा। इस बार जहां युवकों के पंजीकरण काफी आ रहे है वहीं इस बार युवतियों ने भी पंजीकरण करवाने में काफी रुचि दिखाई है।

25 वर्षों से लगातार परिचय सम्मेलन करवाया जा रहा है परिचय सम्मेलन

प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने कहा कि आज समाज में हमारी बहनों की उम्र 30, 30, 35-35 वर्ष होती जा रही है। उनके समय पर हाथ पीले हो जाने चाहिए थे लेकिन उचित रिश्ता न मिलने की वजह से उनकी उम्र पार होती जा रही है।

इससे भी बुरी हालात हमारे भाइयों की है जिनकी उम्र दिनों दिन ज्यादा होती जा रही है लेकिन उनकी शादियां नही हो रही है। यह हमारे समाज में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वह चाहते हैं बहन भाइयों की शादी समय पर हो ताकि हर घर में खुशहाली आए। इसी संकल्प को लेकर वे पिछले 25 वर्षों से लगातार परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं।

यह भी पढ़े : Day Log Market Jind : राजकीय महाविद्यालय में हुआ डे लॉग बाजार का भव्य आयोजन