Jind News : एनएचएम कर्मियों ने दो घंटे किया कार्य का बहिष्कार

चार महीनों से एनएचएम कर्मचारियों को वेतन ना देकर शोषण कर रही सरकार

Jind News (आज समाज) जींद। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की जिला ईकाई जींद आठ अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम सिविल सर्जन के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। जिसमें एनएचएम कर्मचारियों के चार माह से बकाया वेतन का भुगतान नही किए जाने पर चरणबद्ध आंदोलन करने बारे चेतावनी दी गई थी। जिसकी निरंतरता में वेतन नही मिलने के कारण मंगलवार को कर्मचारियों ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर अपने कार्य स्थल के कैंपस मे विरोध प्रदर्शन किया।

बकाया वेतन को जारी करने की मांग

प्रदेश संगठन मंत्री स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा जितेंदर वत्स ने बताया कि जिले के सभी एनएचएम कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ कर बाकि सभी कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने कार्यस्थल पर धरना देकर बकाया वेतन को जारी करने की मांग उठाई गई है। विभाग के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण मरीजों को दो घंटे इन्तजार करना पड़ा। सरकार एनएचएम कर्मचारियों के इस सांकेतिक आंदोलन को हलके में ना ले तथा जल्द से जल्द एनएचएम कर्मचारियों के वेतन को जारी करवाए।

पहले भी अनुशासीत तरीके से लंबे-लंबे आंदोलन कर चुके

हरियाणा प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी पहले भी अनुशासीत तरीके से लंबे-लंबे आंदोलन कर चुके हैं तथा अडिय़ल अधिकारियों एवं सरकार को झुका चुके हैं। उन्होने कहा कि एनएचएम कर्मचारी उनके साथ हो रहे आर्थिक एवं मानसिक शोषण के खिलाफ चुप नही बैठेंगें। इस चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है।

वेतन रोक कर मुख्य मांगो से भटकाने का प्रयास

यदि सरकार द्वारा वेतन जारी नही किया जाता है तो जल्दी ही संघ की प्रदेश समिति की बैठक बुला कर आगमी आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। कर्मचारियों नेताओं ने बताया कि उनकी मुख्य मांगें नियमतिकरण, सेवा सुरक्षा, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश इत्यादि हैं।

विभाग द्वारा कर्मचारियों का वेतन रोक कर मुख्य मांगो से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि निंदनीय है। इस अवसर पर पिंकी, हरदीप मंजू, संध्या, ऊषा, जोगिंदर, रोहताश, पूनम, कुशलवीर, जयप्रकाश, मनजीत, राजेश, प्रमिला अनूप, मोहन, आशीष, अनीता, मुकेश, रीना, स्नेहलता, शैलेंद्र आदि सभी उपस्थित रहे।

