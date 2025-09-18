Jind News : निगम ठेकेदार कर्मचारियों ने तोड़ी पीने के पानी की पाइप लाइन

सात से आठ हजार आबादी वाले गांव को पीने का पानी नही मिल रहा

पानी के लिए मचा हाहाकार, ग्रामीणों ने जताया रोष

Jind News (आज समाज) जींद। बिजली निगम ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा डाहौला गांव में पीने के पानी की पाइप तोडऩे के मामले में जन स्वास्थ्य विभाग जींद के एसडीओ ने शिकायत अलेवा थाना में दी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने थाने में शिकायत पहुंचने से इंकार किया है।

अलेवा थाना में दी शिकायत में जलापूर्ति विभाग जींद के एसडीओ रणबीर सिंह ने बताया कि बिजली निगम ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा डाहौला गांव की गलियों में मशीन के साथ खोदकर बिजली के पोल खड़े किए जा रहे हैं। ठेकेदार कर्मचारियों ने पोल आदि लगाते समय चार से पांच जगहों पर जन स्वास्थ्य विभाग की पानी की मुख्य पाइप लाइन को तोड़ दिया है। यह लाइन पूरे डाहौला गांव में पीने के पानी की सप्लाई कर रही है।

पूरे गांव में पीने के पानी के लिए मचा हुआ है हाहाकार

इसके टूटने से सात से आठ हजार आबादी वाले गांव को पीने का पानी नही मिल रहा है। यही नहीं उक्त ठेकेदार के कर्मचारियों ने पोल लगाने से पूर्व विभाग से किसी प्रकार की कोई लिखित अनुमति नहीं ली है। जिससे पूरे गांव में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एसडीओ ने शिकायत के माध्यम से पुलिस को बताया कि जिन ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा पीने के पाइप लाइन को तोड़ा है।

उनसे पाइप लाइन को उनके खर्चे पर जुड़वा कर चालू करवाया जाए ताकि गंाव के लोगों को पीने के पानी मामले में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पुलिस से जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ ने ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा जो विभागीय संपति को नुकसान पहुंचाया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त से कार्रवाई करने की मांग की है।

फिलहाल नहीं मिली शिकायत : आत्मा राम

अलेवा थाना प्रभारी आत्माराम ने बताया कि फिलहाल जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ की तरफ से डाहौला गांव में पीने के पानी की पाइप तोडऩे के मामले में किसी प्रकार की शिकायत नही पहुंची है। शिकायत मिलती है तो पुलिस द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा तोड़ी पाइप : एसडीओ

बिजली निगम नगूरां के एसडीओ आन्नद कुमार ने बताया कि डाहौला गांव में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बिजली के पोल लगाते समय पीने के पानी की पाइप तोडऩे का मामला उनके संज्ञान में है। कंपनी कर्मचारियों को पीने के पानी की पाइप लाइन को दुरस्त करने के लिए बोला है।

विभाग अपने स्तर पर कर रहा दुरस्त : जेई

जन स्वास्थ्य विभाग जींद के जेई रोहित ने बताया कि एसडीओ की तरफ से डाहौला गांव में पीने के पानी की पाइप लाइन को निगम ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पोल लगाते समय तोडऩे की शिकायत ठेकेदार कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में अलेवा थाने में दी है। हालांकि ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा अभी तक लाइन को दुरस्त नहीं करने के चलते जन स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर लाइन को ठीक करवा रहा है ताकि लोगों को पीने के पानी मामले में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

