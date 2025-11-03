Jind News : बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी छह नवंबर को गरजेंगे सीएमओ कार्यालय पर

मोबाइल फोन पर घंटों-घंटों ऑनलाइन कार्य करने पर जताया रोष

Jind News(आज समाज) जींद। बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी छह नवंबर को सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना व प्रदर्शन करेंगे। धरने व प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला कमेटी की बैठक जिला सचिव गुरनाम की अध्यक्षता में हुई। एसोसिएशन उपप्रधान नीलम, वित्त सचिव अमरजीत तथा सहसचिव राजेश कुमार व सलाहकार शक्ति ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों ने संसाधनों ंके अभाव में गत 25 अक्टूबर से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिर्पोट तथा अन्य किसी भी प्रकार की ऑनलाइन एंट्री करने के कार्य बंद किए हुए हैं।

स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष

जिसके बारे पहले ही जिला की सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली सहित जिला के सभी सीएचसी के प्रवर चिकित्सा अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन द्वारा बार-बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद भी कुछ अधिकारियों द्वारा इंटरनेट युक्त लैपटॉप आदि उपलब्ध करवाने की बजाय कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्यक्रम की रिर्पोट हेतू अपने निजी मोबाइल पर एप डाउनलोड करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारियों को लाइव लोकेशन भेजने के लिए बाध्य कर रहे हंै और कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को गुमराह करके कर्मचारियों को अनवाश्यक परेशान करने पर तुले हुए हैं। जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष है।

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि विभाग द्वारा एक तरफ तो जनता के मानसिक संतुलन को ठीक रखने के लिए मेंटल हैल्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा वहीं पर मोबाइल फोन पर घंटों-घंटों ऑनलाइन कार्य करने के लिए बाध्य कर स्वास्थ्य कर्मचारियों का ही मानसिक संतुलन खराब किया जा रहा है।

मांगों को लेकर स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन करेंगे तेज

उन्होंने बताया कि यदि कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती बंद करने, एनएचएम के तहत कार्यरत महिला एमपीएचडब्लू को नियमित कर्मचारी की भांति 4200 ग्रेड पे देने, नए नोरम के नाम पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के समाप्त किए पदों को बहाल करने, अन्य वर्गों के कर्मचारियों की भांति एमपीएचडब्लू काडर के पदानाम बदलने, कन्फर्म सूची जारी करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, राज्य में आबादी के अनुसार नए पद सृजित करने, पदोन्नत पदों के वेतनमान संशोधित करने, महिला एमपीएचडब्लू की पदोन्नति सूची जारी करने सहित लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन तेज करेंगे।

बैठक में एसोसिएशन के जिला पदाधिकारी राजेश कुमार, शक्ति सिंह घणघस, सुशील कुमार, संदीप सिंह, जितेंद्र सैनी, बिजेंद्र मखंड, नीलम ने भी विचार व्यक्त किए।

