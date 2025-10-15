Jind News : बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

25 अक्टूबर से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिर्पोट का बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मी करेंगे बहिष्कार

Jind News(आज समाज) जींद। बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर स्वास्थ्यकर्मियों ने ऑनलाइन रिपोर्ट के विरोध में रोष जताते हुए नारेबाजी की और ब्लॉक प्रधान कृष्ण कुमार के नेतृत्व में सीएचसी कंडेला प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी आगामी 25 अक्टूबर से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिर्पोट तथा अन्य किसी भी प्रकार की ऑनलाइन एंट्री करने के कार्य केा बंद करेंगे और छह नवंबर को सिविल सर्जन कार्यालय के सम्मुख धरना व प्रदर्शन करेंगे।

बुधवार को जिला प्रधान प्रदीप लाठर, सचिव गुरनाम सिंह ने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाए बिना बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने निजी मोबाइल से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रिर्पोट को ऑनलाइन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को गुमराह करके कर्मचारियों को अनवाश्यक परेशान करने पर तुले हुए हैं।

निजी मोबाइल पर एप डाउनलोड करने पर किया जा रहा बाध्य

एसोसिएशन द्वारा बार-बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद भी कुछ अधिकारियों द्वारा इंटरनेट युक्त लैपटॉप आदि उपलब्ध करवाने की बजाय कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्यक्रम की रिर्पोट हेतू अपने निजी मोबाइल पर एप डाउनलोड करने पर बाध्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि यदि कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती बंद करने, नए नोरम के नाम पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के समाप्त किए पदों को बहाल करने, एनएचएम के तहत कार्यरत महिला एमपीएचडब्लू को नियमित कर्मचारी की भांति 4200 ग्रेड पे देने, अन्य वर्गों के कर्मचारियो की भांति एमपीएचडब्लू काडर के पदानाम बदलने, कनफर्म सूची जारी करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, राज्य में आबादी के अनुसार नए पद सृजित करने, पदोन्नत पदों के वेतनमान संशोधित करने, महिला एमपीएचडब्लू की पदोन्नति सूची जारी करने सहित लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन तेज करेगे।

उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से जहां ऑनलाइन कार्यों को बंद करेंगे वहीं पर छह नवंबर को सिविल सर्जन कार्यालय के सम्मुख धरना व प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। इस अवसर पर संतोष देवी, पिंकी रानी, जगदीप सिंह, देवीराम, संजय कुमार, विरेंद्र दलाल सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

