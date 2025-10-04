Jind News : ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेगा एमपीएचडब्ल्यू वर्ग, सौंपा ज्ञापन

कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा

Jind News (आज समाज) जींद। एमपीएचडब्ल्यू एसोसिएशन ने शनिवार को ब्लॉक प्रधान सुनील की अध्यक्षता में कालवा एसएमओ डा. अरूण कुमार से मुलाकात की और मांगों को ललेकर ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक प्रधान सुनील मलार ने बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन करवाया जा रहा है लेकिन इसके लिए बिना किसी संसाधन एवं इंटरनेट की उचित व्यवस्था प्रदान किए अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। जिसका सभी एकमत से विरोध कर रहे हैं।

पूर्व में सरकार को ऑनलाइन कार्य हेतु संसाधन उपलब्ध कराने हेतु भेजे गए मांगपत्र अनुसार अम्ल न किए जाने के विरोध स्वरूप तीन जिलों भिवानी, फरीदाबाद, यमुनानगर जिलो में सिविल सर्जन को सूचना भेज कर ऑनलाइन कार्यों को रोक दिया गया है। यदि सरकार द्वारा इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगामी 25 अक्टूबर से पूरे प्रदेशभर में ऑनलाइन कार्यों को रोक दिया जाएगा तथा इस बारे किसी विपरीत प्रभाव एवं आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं बारे होने वाली किसी भी परेशानी की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं विभाग की होगी।

विरोध स्वरूप प्रस्ताव पास

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत महिला एमपीएचडब्ल्यू की मांगों पर अमल न होने के विरोध स्वरूप प्रस्ताव पास किया गया कि यदि मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी छह नवंबर को प्रदेशभर में सिविल सर्जन कार्यालयों पर रोष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया जाएगा।

साथ ही सरकार को एमपीएचडब्ल्यू वर्ग की सभी लंबित मांगों जिनमें प्रमोशनल पे स्केल जारी करने, पदनाम बदलवाने, पदोन्नति एवं कंफर्मेशन सूचिया जारी करने संबंधी मांगों पर तुरंत अमल करते हुए हल करवाने की अपील की। इस अवसर पर चेयरमैन बिजेंद्र, सुमित्रा देवी, संदीप कुंडू, अनिल राठी व अन्य कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

