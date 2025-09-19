Jind News : पेयजल योजनाओं में बह गए करोड़ों, फिर भी टैंकरों से बुझाई जा रही प्यास

विभाग ने नहीं बदली जली केबल, टैंकरों से प्यास बुझाने का अपनाया रास्ता

Jind News (आज समाज) जींद। गांव बधाना में जल जीवन मिशन योजना एक मजाक बनकर रह गई है। सरकार ने गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल के लिए करोड़ों रुपये खर्च तो कर दिए हैं लेकिन विभाग ने 10 दिनों से जलघर में लगी मोटर की जली केबल को बदलने की जहमत नहीं उठाई और टैंकरों से लोगों की प्यास बुझाने में ही भलाई समझी।

बधाना गांव के विकास, जोगिंद्र, कुलदीप, राजेश, हवा सिंह, मनबीर आदि ने बताया कि बधाना गांव में काफी समय से जल जीवन मिशन योजना रामभरोसे चल रही हैं। कई करोड़ खर्च होने के बाद भी ये पेयजल योजना तमाशा बन गई हैं। गांव में करीब 10 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं मिलने से पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है।

गांव के लोगोंं में सरकार तथा विभाग के प्रति रोष बढता जा रहा

विभाग ने करीब 10 दिनों से मोटर की जली केबल को बदलने के बजाय गांव में टैंकरों की सहायता से लोगों की प्यास बुझाने का आइडिया लगाया है। विभाग द्वारा भेजे टैंकर आते ही गांव के लोगों की भीड़ पानी भरने के लिए उमड़ पड़ती है। जिसके कारण गांव के लोगोंं में सरकार तथा विभाग के प्रति रोष बढता जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा भेजे पानी के टैंकरों से पूरा गांव की प्यास नहीं बुझ सकती है। विभाग को गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मोटर की जली केबल को ही बदलना पड़ेगा।

नहरी पानी के लिए लाखों रूपये खर्च, फिर नहीं मिला पानी

गांव के लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा जलघर में नहरी पानी के लिए लाखों रूपये खर्च कर मोटर आदि तो रखवा दी, लेकिन विभाग गांव में नहरी पानी की आपूर्ति बहाल नहीं कर पाया है। हालांकि गांव के जलघर में नहरी पानी के टैंक फुल हैं, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को नहरी पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि जलघर में नहरी पानी की सप्लाई के लिए रखी मोटरों में ही विभाग घालमेल करता नजर आ रहा है।

विभाग ने जब गांव में नहरी पानी की सप्लाई के लिए जलघर में मोटर रख दी तो फिर इन मोटरों को चलाया क्यों नही जा रहा है। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में गिरती नजर आ रही है। विभाग की मायूसी के चलते गांव के लोगों को सबमर्सीबल का पानी तो दूर की बात, नहरी पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। गांव के लोगों ने जलघर में विभाग द्वारा लाखों रूपये खर्च कर नहरी पानी के लिए लगाई मोटर मामले में जांच करने की मांग की है ताकि लोगों को नहरी पानी मिल सके।

पेयजल उपलब्ध करवाने को लेकर एसडीओ को दी हिदायत : एक्सईएन

जलापूर्ति विभाग जींद के एक्सईएन भानू प्रकाश शर्मा ने बताया कि बधाना गांव में पेयजल उपलब्धता को लेकर एसडीओ को हिदायत दी है। पीने के पानी के मामले में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नही आने दी जाएगी। इसके लिए विभाग गांव में टैंकर भेजकर पीने के पानी की सप्लाई कर रहा है। जल्द ही मोटर की जली केबल को बदलकर गांव में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति बहाल करवा दी जाएगी।

