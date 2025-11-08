Jind News : मिड-डे मील वर्करों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

वेतन सात हजार रुपये से बढ़ा कर 15 हजार रुपये करने की मांग

Jind News(आज समाज) जींद। मिड-डे मील वर्करों ने शनिवार को नेहरू पार्क में मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और ज्ञापन एसडीएम सत्यवान मान को सौंपा। प्रदर्शन से पहले मिड-डे मील वर्करों ने राज्य प्रधान इंद्र सिंह मलिक की अध्यक्षता में रोष बैठक की। उन्होंने कहा कि कि मिड-डे मील वर्कर हरियाणा की ही बहु व बेटियां हैं लेकिन सरकार इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नही दे रही हैं।

वेतन बढ़ाकर किया जाए 15 हजार रुपये प्रति माह

उन्होंने मांग की कि मिड-डे मिल वर्करों का वेतन महंगाई को देखते हुए सात हजार रुपये से बढ़ा कर 15 हजार रुपये प्रति माह किया जाए। मिड-डे मिल वर्करों को 10 महीने की बजाए पूरे 12 महीने का वेतन दिया जाए और इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती ना की जाए। मिड-डे मील वर्करों को समय पर वेतन नही मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानीयों का सामना करना पडता है।

इसलिए उनका वेतन हर मीहने की सात तारिख तक उनके खातों में डाल दिया जाए। 60 साल की आयु पूरी होने पर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देकर सेवानिवृत किया जाए। डयूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मिड-डे मील वर्कर 100 बच्चों पर दो हैं। अब 100 पर तीन व 200 बच्चों पर पांच कर दी जाएं। मिड डे मील वर्करों को महीने में दो अवकाश प्रदान किए जाएं।

आंदोलन का रूख तेज

जिन स्कूलों में रसोईघर में गैस सिलेंडर की सुविधा नही है, वहां लकडिय़ों से चुल्हे पर खाना बनाया जाता है। वहां पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था की जाए। यदि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नही किया जाता है तो मजबूरन यूनियन को आंदोलन का रूख तेज करना पड़ेगा।

कर्मियों के लामबंद होने की सूचना एसडीएम नेहरू पार्क पहुंचे और ज्ञापन लिया। इस मौके पर अनीता, सुनीता, मीना, रेणु, बबली, मीना, रीना, लखविंद्र कौर, ऊषा, मुन्नी, रेखा, शीला सहित अनेक वर्कर मौजूद रही।

