Jind News : सफीदों में मेडिकल स्टोर को किया सील

बार-बार मिल रही थी शिकायतें

Jind News, आज समाज , जींद। सफीदों के साहनपुर रोड पर स्थित शर्मा मेडिकल स्टोर को बुधवार को ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने सील कर दिया। इस मेडिकल स्टोर की बार-बार सीएम विंडो पर शिकायत आ रही थी। इस कारण इसे दस दिन के लिए सील किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने स्टोर को सील करते हुए इसकी चाबी स्टोर मालिक को बंद लिपुाफे में सौंपी है।

दस दिन के लिए सस्पेंशन जारी

ड्रग इंस्पेक्टर रूबी शर्मा ने बताया कि शर्मा मेडिकल स्टोर की कई बार शिकायतें आ रही थी। बार-बार सीएम विंडो पर शिकायत आने के कारण विभाग के करनाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने इसे सील करने के निर्देश जारी किए थे। विभाग की तरफ से फिलहाल दस दिन के लिए इसकी सस्पेंशन जारी की गई है। सस्पेंशन को पुख्ता करने के लिए ही इस मेडिकल स्टोर को सील किया गया है।

फिलहाल दस दिन के लिए मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। आगामी आदेशों के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर रूबी शर्मा ने बताया कि इस मेडिकल स्टोर में ड्रग एवं कास्टमेटिक एक्ट के तहत कुछ कमियां पाई गई हैं। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है।

