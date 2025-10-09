Jind News : संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति ने पेड़ से लटक की आत्महत्या

गढ़ी थाना प्रभारी एसआई मनोज कुमार ग्रामीणों से बात करते हुए।
  • सुसाइड से पहले वीडियो बना कर कहा : उसे झूठे मुकद्दमें में फंसाया गया
  • वीडियो में चार व्यक्तियों के लिए गए नाम, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Jind News (आज समाज) जींद। नरवाना खंड के सुरजाखेड़ा गांव के नजदीक माइनर पर एक व्यक्ति ने बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया। जिसमें उसने गांव के ही एक व्यक्ति को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक परिजनों की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव गुरथली निवासी जगतार (28) ने बीती देर शाम गांव सुरजाखेड़ा के निकट रजबाहे पटरी पर पेड़ से फांसी का फंदा लगा कर अपनी जान दे दी। फांसी लगाने से पूर्व वह अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आया। अपनी बात रखते हुए वीडियो भी बनाई। फिर उसे अपने जानकारों के पास भेज सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। जिसमें चार लोगों को मौत के लिए जिम्मेवार बताया गया। वायरल वीडियो में मृतक जगतार ने भाई से कहा कि वह उसके दस वर्षीय बेटे तथा सात वर्षीय बेटी का ख्याल रखे ताकि उसके जाने के बाद बच्चो का उनके सिर पर किसी का हाथ न होने का अहसास न हो।

हत्या के मामले में झूठा फसाया गया 

उसने अपने बेटे का भविष्य बनाने की बात भी अपने भाई कही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मरने से पूर्व जगतार ने अपनी लोकेशन बताते हुए कहा कि वह गांव सूरजाखेड़ा के निकट रजबाहा पटरी पर पेड़ से फांसी लगा रहा हूं। जिसके बाद वह बताता है कि गांव का ही राजेश परिवार उसे 21 दिसंबर 2023 में हुई हत्या के मामले में झूठा फंसाना चाहता है।

झूठे मामले में जेल जाने से अच्छा है, वह अपनी जान दे दे। वह जेल नही जाना चाहता। वह परेशान हो चुका है। गांव का ही राजेश, उसकी छोटी बहन धोली, गांव का ही काला, राजेश की बड़ी बहन का पति गांव डाटा निवासी मौत के जिम्मेवार हंै। प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि कोई निर्दोष न फंसे। मृतक की पत्नी नन्ही देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव गुरथली में 21 दिसंबर 2023 को एक युवक की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में उसके पति जगतार को क्लीन चिट मिली थी।

परेशान होकर की आत्महत्या

आरोपितों की याचिका पर कोर्ट ने जगतार को तलब भी किया था। उसके पति ने हाईकोर्ट में अग्रीम जमानत याचिका लगाई हुई थी। जो मंजूर हो गई थी। आरोपित राजेश तथा उसके परिजन बार-बार मुकद्में फंसाने की धमकी दे रहे थे। समझौते के नाम पर बीस लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे। जिससे परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या की है। गढी थाना प्रभारी मनोज ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।  आरोपितों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी की जा रही है।

