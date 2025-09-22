Jind News : जुलाना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही

17 साल के लड़के की जन्मपत्री में दिखाई 25 अक्टूबर 2025 जन्मतिथि

Jind News (आज समाज) जींद। जुलाना कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक 17 साल के लड़के की जन्मतिथि 25 अक्टूबर 2025 दिखा दी। जिस पर अभिभावकों को चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

जुलाना के वार्ड 13 निवासी महिला सोनिया ने बताया कि उसका 17 साल का बेटा है। उसकी जन्मपत्री नही बनी हुई थी। जब सोनिया ने जन्मपत्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो अस्पताल की ओर से आपति लगाई गई कि आपने जिस जन्मपत्री के लिए अप्लाई किया है, उसमें बच्चे का नाम सहदेव की जगह सदानंद है और माता का नाम सोनिया की जगह सोनी है।

परिजन कार्यालयों के चक्कर काट रहे

बच्चे की जन्मतिथि 25 अक्टूबर 2025 है। अगर यह आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो कृपा आवेदन आईडी प्रूफ संलग्न करें। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यह मिली कि 25 अक्टूबर आने में अभी एक महीने से ऊपर दिन बाकी हैं। तो ऐसे में किसी बच्चे की जन्मपत्री कैसे बना दी।

बच्चे के परिजन इसको ठीक करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई भी समाधान नही हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही परिजनों पर भारी पड़ रही है। परिजनों की मांग है कि उनके बेटे की जन्मपत्री जल्द से जल्द बनाकर दी जाए ताकि उन्हें हो रही परेशानी से निजात मिल सके।

