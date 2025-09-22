Jind News : श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती

महाराजा अग्रसेन जयंती पर हुआ यज्ञ का आयोजन, शहर में निकाली गई विशाल शोभायात्रा

Jind News (आज समाज) जींद। जिलाभर में महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। अग्रवाल धर्मशाला अर्बन स्टेट में यज्ञ का आयोजन किया गया। सुबह अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। जिसमें सुमित जिंदल, राधेश्याम जिंदल, पवन सिंगला, बबलू गोयल, प्रवीण गर्ग, पवन गर्ग, सुशील गर्ग, सुरेश गर्ग, एफ सी सिंगला, सतीश जिंदल, आरके जिंदल, भोलाराम गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रधान दीपक गर्ग, सचिव अश्विनी जिंदल ने सभी को अग्रसेन जयंती की बधाई दी गई।

वहीं नरवाना में सोमवार को अग्रकुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन महाराज की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर सोमवार सुबह कैनाल रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन अन्नक्षेत्र व मंदिर में पूजा अर्चना की गई और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। जयंती समारोह के प्रधान हंसराज समैण, रोहताश सिगंला, नरेश जैन, ईश्वर गोयल, जयपाल बंसल, संजय चौधरी, राजेंद्र पाल गुप्ता, विनोद मंगला व अचल मित्तल सहित अग्रवाल समाज के लोगों ने यहां मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहूति डाली और महाराजा अग्रसेन मंदिर में आरती कर प्रसाद बांटा। हवन यज्ञ के बाद अग्रवाल समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के मंदिर में पूजा अर्चना की।

महाराजा अग्रसेन चौंक को भव्य रूप से सजाया गया

हवन यज्ञ व पूजा अर्चना के बाद शहर के रेलवे रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती के मौके पर महाराजा अग्रसेन चौंक को भव्य रूप से सजाया गया। महाराजा अग्रसेन चौक पर समाज के अनेक लोग इक_ा हुए और महाराजा अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के सदस्यों ने अनिल गुप्ता टीना के नेतृत्व में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन को प्रसाद का भोग लगाया गया और लड्डू बांटे गए। महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर शहर में मुख्य मार्गों पर तोरण द्वार लगाए गए। दोपहर बाद अग्रवाल समाज द्वारा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई यह शोभा यात्रा कैनाल रोड स्थित महाराजा अग्रसेन अन्नक्षेत्र से शुरू हुई और शहर के तमाम मुख्य मार्गों से होती हुई सनातन धर्म मंदिर में पहुंच कर संपन्न हुई।

