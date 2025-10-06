Jind News : अग्रोहा मेले में पहुंचेगे लाखों श्रद्धालु ,जींद की रहेगी पूरी भागीदारी

Jind News (आज समाज) जींद। अग्रोहा धाम के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राजकुमार गोयल ने बताया कि अग्रोहा के अग्रोहा धाम में सात अक्टूबर को ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है। इस मेले में पूरे देश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेगे। मेले में जींद की पूरी भागीदारी रहेगी। जहां उचाना, नरवाना, सफीदों, जुलाना, पिल्लूखेड़ा क्षेत्रों से काफी श्रद्धालु मेले में पहुंचने वाले हैं। वहीं जींद से भी कई बसे मेले में पहुंचेगी। गोयल ने बताया कि इस दिन सात अक्टूबर को सुबह शक्ति सरोवर स्नान, भव्य कलश यात्रा, छप्पन भोग का कार्यक्रम रहेगा।

इसी दिन दोपहर को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उसके बाद ध्वजारोहण के साथ विशाल सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में समाज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। जो समाज हित और राष्ट्र हित को लेकर गहन मंथन करेंगे। मेले में समाज हित में कार्य करने वाली देश प्रदेश की विशिष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मेले में जगत गुरू कुमार स्वामी अपना आर्शीवाद देंगे। भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने सुंदर-सुंदर भजनों से श्रद्धालुओं का मन मोह लेंगे।

कई बसों की व्यवस्था की गई

गोयल ने बताया कि मेला अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की देखरेख में किया जा रहा है। इस समारोह में जी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, प्रदेश के निकाय मंत्री विपुल गोयल, हिसार से विधायक सावित्री जिंदल, पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल सहित पूरे देश से अग्रवाल समाज के कई राष्ट्रीय नेतागण प्रमुख तौर पर शिरकत करेंगे। गोयल ने बताया कि जींद से श्रद्धालुओं को अग्रोहा धाम मेले में ले जाने के लिए कई बसों की व्यवस्था की गई है।

अग्रोहा धाम के जिला प्रधान ईश्वर गोयल, अग्रोहा धाम के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर कंप्यूटर, अग्रोहा धाम के नगर प्रधान अशोक गोयल, युवा के जिला प्रधान दीपक गोयल इत्यादि के नेतृत्व में यह सब व्यवस्था की गई है। गोयल ने बताया कि जींद जिले से भी सैंकड़ों की तादाद में श्रद्धालु अग्रोहा धाम मेले में पहुंचेगे और दादा मुनि अग्रसेन व मां कुलदेवी लक्ष्मी का आर्शिवाद प्राप्त करेंगे।

