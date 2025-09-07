Jind News : अमेरिका में जींद के युवक की हत्या

अमेरिकी को शौच करने से रोका तो मारी गोली, डोंकी से गया था

गांव बराह कलां के के 26 वर्षीय युवक कपिल की अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोली मार कर हत्या कर दी। कपिल अपने पिता का इकलौता बेटा और अढ़ाई साल पहले डोंकी रूट से 45 लाख रुपये खर्च कर अमेरिका गया था। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा कर्जा मुक्त कर कमाई करेगा लेकिन परिवार की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार बराह कलां गांव के ईश्वर का बेटा 26 वर्षीय कपिल 2022 में पनामा के जंगलों से होते हुए डोंकी रूट के जरिए मैक्सिको की दीवार फांद कर अमेरिका में कूदा था।

लगभग 45 लाख रुपए खर्च कर कपिल अढ़ाई साल पहले डोंकी रूट से अमेरिका गया

इसके बाद वहां गिरफ्तारी हुई और वहां पर केस चलाकर रहने लगा था। कपिल के पिता खेतीबाड़ी करते हैं। रविवार को मृतक कपिल के चाचा रमेश ने बताया कि उसकी पिल्लूखेड़ा में ट्रैक्टर एजेंसी है। चाचा रमेश ने ही उसे अपने पास जींद में रखकर पढ़ाया था। परिवार का सहारा बनने के लिए लगभग 45 लाख रुपए खर्च कर कपिल अढ़ाई साल पहले डोंकी रूट से अमेरिका गया था। परिजनों के अनुसार कपिल अमेरिका के कैलिफोर्निया में जहां काम करता था, वहां काले रंग का एक मूल अमेरिकी आया।

कपिल के शव को भारत लाने की सबसे बड़ी चिंता

यह मूल अमेरिकी जब शौच करने लगाए तो कपिल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर बात इतनी बढ़ गई की अमेरिकी मूल के युवक ने कपिल पर कई गोली दाग दी। इसमें कपिल की मौके पर मौत हो गई। कपिल की हत्या के साथ परिवार के सपने तिनके की तरह टूट कर बिखर गए।

अब परिवार के सामने कपिल के शव को भारत लाने की सबसे बड़ी चिंता है। यह कहा जा रहा है कि कपिल का शव अमेरिका से भारत लाने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। गांव के युवक की अमेरिका में इस तरह हत्या कर दिए जाने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।