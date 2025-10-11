Jind News : त्योहारों में सुरक्षा पर जींद पुलिस की दोहरी मुहिम

सड़क पर सतर्कता और बाजारों में सुरक्षा की दृष्टि से उठाए सख्त कदम

Jind News (आज समाज) जींद। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के दिशा-निर्देशन में ट्रेफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव पर अभियान चलाया। वहीं दूसरी ओर उप पुलिस अधीक्षक जींद संदीप कुमार ने व्यापारियों की बैठक लेकर बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। उप पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार ने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी दुकानदारों और व्यापारिक संगठनों से कहा कि बाजारों में सीसी टीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था सक्रिय रखें।

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई

दुकानों और गोदामों को समय पर सुरक्षित बंद करें तथा संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है ताकि चोरी, जेब तराशी या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बताया त्योहारों के मौसम में सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए तीन दिनों में कुल 29 चालान किए गए हैं।

ड्रिंक एंड ड्राइव एक गंभीर अपराध

यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों एवं हाइवे पर पुलिस टीमें मुस्तैदी से गश्त करती रहेंगी। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव एक गंभीर अपराध है। जो न केवल चालक बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनता है। पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि त्योहारों की खुशी होश में रह कर मनाएं ताकि किसी की जिंदगी पर हादसे की परछाई न पड़े।

