Jind News : जींद डिपो को मिली पांच एसी बसें

डिप्टी स्पीकर ने हरी झंडी दिखा कर बसों को किया रवाना

Jind News(आज समाज) जींद। शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है। जींद डिपो को पांच नई एसी बसें मिली हैं। इन बसों को जींद से चंडीगढ़ और गुरुग्राम रूट पर चलाया जाएगा। बसों का किराया भी निर्धारित कर दिया गया है। शनिवार को डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने इन बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। पांच में से तीन बस चंडीगढ़ और दो बस गुरुग्राम के लिए भेजी गई। पहले दिन हर बस में 20 से 25 यात्रियों ने सफर किया।

जींद डिपो में लगभग 170 साधारण बसें हैं। इनमें एक भी एसी बस नहीं थी। यात्रियों द्वारा लंबे रूटों पर एसी बसों की डिमांड की जा रही थी। जींद से चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा हरिद्वार, रिषिकेश, देहरादून, पावंटा साहिब, सालासर, बालाजी, अमृतसर और लुधियाना जैसे लंबे रूटों पर भी साधारण बसें ही जा रही हैं। इन रूटों पर यात्रियों के लिए गर्मी के मौसम में एसी बस की जरूरत महसूस की जा रही थी।

यात्रियों को राहत

जींद डिपो प्रबंधन ने भी एसी बसों की डिमांड मुख्यालय भेजी हुई थी। प्रदेश के लगभग सभी डिपो में एसी बसें आ चुकी हैं लेकिन जींद डिपो को अभी तक इन बसों की सुविधा नहीं मिल पाई थी। 15 अगस्त को डिपो के बेड़े में पांच एसी बस मुख्यालय द्वारा भेजी गई हैं। शनिवार को पांचों बस डिप्टी स्पीकर द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना की गई। एसी बस चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। इस दौरान रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन, डीआई जसमेर, स्टेनो डीडी शर्मा, अनूप लाठर, संदीप रंगा, राजेश चोपड़ा, सुदीपए अमरजीत और सुरेंद्र भी मौजूद रहे।

यह रहेगा किराया

जींद डिपो को जो पांच एसी बसें मिली हैं, जो जींद से चंडीगढ़ व गुरुग्राम रूट पर चलेंगी। जींद से गुरुग्राम साधारण रोडवेज बस में किराया 160 रुपये है तो वहीं एसी बस में 250 रुपये किराया देना होगा। जींद से चंडीगढ़ का साधारण बस का किराया 245 रुपये है जबकि एसी बस में यात्री को 340 रुपये किराया देना होगा।

इसी रूट पर जींद से नगूरां के साधारण बस में 25 रुपये लगते हैं लेकिन एसी बस में सफ र करना है तो 40 रुपये देने होंगे। इसी तरह जींद से कैथल के साधारण बस में 65 रुपये लगते हैं लेकिन एसी बस में 105 रुपये लगेंगे। जींद से रोहतक के लिए 115 रुपये किराया लगेगा।

यह रहेगी एसी बसों की समय सारिणी

पहली बस सुबह सात बजे रोहतक जाएगी जो वापसी में जींद आकर दस बजकर 50 मिनट पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। दूसरी बस आठ बजे रोहतक जाएगी। जो वापसी जींद आकर दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। वहीं सुबह सात बजकर 50 मिनट पर गुरुग्राम के लिए बस जाएगी, जो वापसी में कैथल जाएगी।

फिर कैथल से जींद वापस पहुंचेगी। वहीं आठ बजे बस कैथल जाएगी। कैथल से बस गुरुग्राम के लिए रवाना होगी जो वापसी में जींद आएगी। इसके बाद दोपहर दो बजकर 20 मिनट पर जींद से सीधी चंडीगढ़ के लिए बस जाएगी, जो जींद-चंडीगढ़ रूट पर अपडाउन करेगी।

