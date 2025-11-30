Jind News : जयंती देवी मंदिर की पावन धरा पर दूसरे दिन संस्कृति, अध्यात्म तथा कला के संगम के साथ गीतामय हुआ जींद

शिक्षण संस्थाओं से पहुंचे विद्यार्थियों तथा कलाकारों ने सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से माहौल को बनाया कृष्णमय

गीता महोत्सव नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली ज्ञान परंपरा से जोड़ता है : अमरपाल राणा

Jind News ,आज समाज , जींद। हरियाणा कोर्पेटिव बैंक के चेयरमैन अमरपाल राणा ने कहा कि भगवत गीता मानव जीवन के लिए वह महान ग्रंथ है, जो हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। जयंती माता की पावन धरा पर गीता जयंती महोत्सव जैसे आयोजन समाज को संस्कृति, आध्यात्म और नैतिक मूल्यों से जोडऩे का माध्यम बनते हैं। ऐसे कार्यक्रम नवपीढ़ी को अपनी जड़ों और अपने गौरवशाली ज्ञान परंपरा से परिचित कराते हैं। हरियाणा कोर्पेटिव बैंक के चेयरमैन अमरपाल राणा रविवार को गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन प्रात:कालीन सत्र के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

महोत्सव जींद की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन बनकर उभरा

उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हवन में आहूति डाल विश्व कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि जयंती माता जींद की पावन धरा पर रविवार को संस्कृति, अध्यात्म और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला, आधुनिक दौर की तेज रफ्तार जिंदगी में गीता के मार्गदर्शन की प्रासंगिकता को केंद्र में रखते हुए आयोजित यह महोत्सव न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा बल्कि जींद की सांस्कृतिक समृद्धि का भी भव्य प्रदर्शन बनकर उभरा है। प्रदर्शनी से लेकर मंचीय प्रस्तुतियों तक हर आयाम में अध्यात्म, परंपरा और नवाचार का सुंदर मेल दिखाई दिया।

कर्म ही हमारा वास्तविक धर्म

अमरपाल राणा ने कहा कि गीता का संदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही हमारा वास्तविक धर्म है और सफलता का आधार मन की स्थिरताए निष्ठा और कर्तव्य पालन है। गीता के योग: कर्मसु कौशल और समत्वं योग उच्यते जैसे उपदेश आज के युग में अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यह हमें चुनौतियों के बीच संतुलित रहने, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और राष्ट्रहित में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाया जाए और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मिल कर मजबूत एवं सशक्त भारत के निर्माण में जुटी हुई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नई-नई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। जिनका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना है।

विविध सांस्कृतिक रंगों से सजा गीता महोत्सव का मंच

जिला स्तरीय गीता महोत्सव के सांस्कृतिक मंच पर विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैबतपुर द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। इसके माता चन्नन देवी आर्य कन्या गुरूकुल पिल्लूखेड़ा, गोपाल विद्या मंदिर सहित अन्य स्कूलों के छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी।

बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन की निशुल्क जांच की है विशेष सुविधा

नागरिक अस्पताल द्वारा लगाए गए स्टॉल पर गीता महोत्सव में आ रहे दर्शकों को गीता के ज्ञान के साथ-साथ मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसमें बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन की निशुल्क जांच की है। इसके साथ-साथ चिकित्सक के परामर्श अनुसार दवाइयां भी दी जा रही है।

प्रदर्शनी में क्राफ्ट स्टॉल पर उमड़ी रही भीड़

प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए क्राफ्ट स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जूट से बने सजावटी उत्पाद, हाथ से बुने फैब्रिक और घरेलू उपयोग की हस्तनिर्मित वस्तुओं ने आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत करते हुए अपने कौशल से बने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर रही हैं। आगंतुकों ने इन क्राफ्ट स्टॉल की खूब सराहना की और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली इस पहल को महोत्सव की बड़ी उपलब्धि बताया।

सीपीआर कैसे करें इसके बारे में दर्शकों को बताया

कार्डिएक अरेस्ट होने पर सीपीआर कैसे करें दर्शकों को बताया जा रहा महोत्सव में रेडक्रास से सरोज कुंडू ने जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला रेडक्रॉस सोसायटी के स्टॉल पर आ रहे लोगों को आपात स्थिति में कार्डियक अरेस्ट होने पर सीपीआर करके कैसे मरीज को दोबारा जीवन दान दिया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है।

प्राथमिक उपचार की विधि के तहत सीपीआर, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर, बेहोशी, चोकिंग और हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थितियों में रोगियों को प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है, इसकी भी संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दी जा रही है। वहीं समाज सेवी गुलशन भारद्वाज द्वारा वेस्टेज चीजों से बनी कला कृतियों एवं पुरातत्व संग्रहालय से सुसज्जित शानदार प्रदर्शनी गवाह बन रही है।

यह भी पढ़े : Scholarship Examination : नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न