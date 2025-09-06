Jind News : संकट की घड़ी में पड़ोसी राज्य पंजाब की मदद करना हमारा दायित्व : डॉ. मिड्ढा

अनाज मंडी से राहत सामग्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Jind News(आज समाज) जींद। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पड़ोसी राज्य की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर जींद जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं की ओर से बाढ़ पीडि़तों के लिए राहत सामग्री से भरे पांच वाहनों को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर शनिवार को रवाना किया। यह राहत सामग्री पंजाब के जिला संगरूर में बाढ़ पीडि़तों की मदद के लिए भेजी गई है।

जींद की अनाज मंडी में वाहनों को रवाना करते वक्त डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भारी बरसात की वजह से देशभर के अनेक राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब जैसे कुछ प्रदेशों में तो बरसाती पानी ने अपना रोद्ररूप धारण किया हुआ है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़े होने का जो फैसला लिया है वो सराहनीय है।

पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि पंजाब सरकार को भेजी

इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि पंजाब सरकार को भेजी गई है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि नर सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा है और इसी आदर्श पर खरा उतरते हुए जींद जिला प्रशासन, जनसाधारण, समाजसेवी संस्थाओं एवं संगठनों ने इस पुनित कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो आपदा की इस घड़ी में पीडि़त लोगों के प्रति उनकी सच्ची संवेदना एवं आत्मियता का परिचायक है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा आदिकाल से मानव सेवा एवं आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है और हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में देश, समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों की यथासंभव सहायता करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसे हम बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं।

आवश्यक सामान जैसी तमाम मूलभूत जरूरतों की चीजें शामिल

उन्होंने आपदा के इस विकराल एवं भयावह हालात से पंजाब वासियों को जल्द उभरने की शक्ति एवं राहत देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि राहत सामग्री में सुखा दूध, दाल, चीनी, नमक, प्याज, आलू, चावल, मेडिकल फस्ट एड बॉक्स व आवश्यक सामान जैसी तमाम मूलभूत जरूरतों की चीजें शामिल हैं। डॉ. मिड्ढा ने सामाजिक संस्थाओं सहित स्वयं सहायता समूहों का सामग्री एकत्रित एवं पैक करने के कार्य में सहयोग करने पर आभार जताया। इस मौके पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एडीसी विवेक आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र ढुल, एसडीएम सत्यवान सिंह मान, नगराधीश मोनिका रानी, डा. राज सैनी व सामाजिक संस्थाएं भी मौजूद रही।

